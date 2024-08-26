Жители Вирумаа могут сообщить, где они хотят видеть зарядные станции для электромобилей

На зарядных станциях в уездах Вирумаа будут установлены обычные зарядные устройства, а не быстрые. Здесь можно будет заряжать электромобили или гибриды по модели с биржевой ценой на электроэнергию. Особенно выгодно будет заряжать автомобиль в те периоды, когда выработка солнечной и ветровой энергии высока, а общее потребление электричества низкое.

- В солнечную и ветреную погоду зарядные станции "Viru Energo" и "VOOL" предложат самые выгодные в Вирумаа условия для зарядки электромобилей, - отметил руководитель отдела умных энергетических решений "Viru Energo" Андрес Меэсак. - Мы не устанавливаем сверхбыстрые зарядные станции с высокими тарифами вдоль трасс, а предпочитаем размещать обычные зарядные устройства там, где они нужны жителям Вирумаа ежедневно, - подчеркнул он.

Новые такие станции будут устанавливаться у отелей, спа и на общественных парковках, чтобы они были удобны как для местных жителей, так и для гостей. "Viru Energo" также ожидает запросов от предприятий, квартирных товариществ и частных домовладельцев в Ида- и Ляэне-Вирумаа, которые заинтересованы в установке зарядных станций. "Мы готовы устанавливать зарядные устройства в любом месте, где есть хотя бы один электромобиль, нуждающийся в регулярной зарядке", - подтвердил Меэсак.

- Мы ждем предложений от местных жителей о местах установки зарядных станций. Хорошим вариантом могут стать дворы квартирных товариществ - наша система позволяет платить за электричество только тем семьям, которые используют зарядное устройство. К тому же стоимость зарядки в домашних условиях более дружелюбна, так как биржевые цены, как правило, высоки в утренние и вечерние часы пик, когда автомобили обычно не заряжаются.

Новые зарядные станции будут добавлены в общедоступные базы данных зарядных станций для электромобилей, и их можно будет найти через приложения. Это облегчит поиск ближайших доступных зарядных пунктов как для местных жителей, так и для гостей. Для оплаты не нужно будет загружать себе в смартфон новое приложение - достаточно отсканировать QR-код, который приведет прямо в платежную систему, совместимую с "Google Pay", "Apple Pay" и банковскими картами.