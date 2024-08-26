С Нарвы начали развивать сеть зарядных станций для электромобилей по модели, ориентированной на спрос, то есть местоположение станций определяется пожеланиями водителей. Первые зарядные устройства по этой модели установлены у Нарвской больницы.
Жители Вирумаа могут сообщить, где они хотят видеть зарядные станции для электромобилей
Член правления сетевой компании "Viru Energo" Иво Ярвала говорит: "Мы приглашаем владельцев электромобилей, квартирные товарищества и предприятия Вирумаа сообщить "Viru Energo" о желании установить зарядную станцию на своей общественной парковке".
- Модель сети зарядных станций, ориентированная на спрос, подразумевает, что станции будут устанавливаться в тех местах, где уже сейчас паркуются электромобили или где планируется их появление в ближайшее время. Зарядные устройства, установленные "Viru Energo" и "VOOL", будут доступны для всех. Клиенты платят не за установку зарядного устройства, а только за потребленную электроэнергию. Стоимость электричества на станции зависит от биржевого пакета, - объяснил Ярвала.
Развитие сети зарядных станций "Viru Energo" и "VOOL" начали с Нарвы, далее планируется охватить Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а затем другие самоуправления Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. По данным Департамента транспорта, сейчас в Ида-Вирумаа зарегистрировано 217 электромобилей и подключаемых гибридов, а в Ляэне-Вирумаа - 227.
Гендиректор и соучредитель "VOOL" Юхан Хярм отмечает: "В крупных городах Вирумаа сейчас есть несколько зарядных станций, и единичные - в населенных пунктах поменьше. Однако пока отсутствует плотная сеть, которая давала бы владельцам электромобилей уверенность в возможности зарядки на коротком расстоянии. Мы готовы к аналогичным проектам в других регионах Эстонии и приглашаем местные власти и предпринимателей к сотрудничеству".
- В стране размера Эстонии должно быть легко передвигаться на электромобиле, не беспокоясь о наличии зарядных станций. Пока это не так, и я уверен, что создание локальных зарядных пунктов будет играть важную роль в решении этой проблемы, - сказал Хярм.
На зарядных станциях в уездах Вирумаа будут установлены обычные зарядные устройства, а не быстрые. Здесь можно будет заряжать электромобили или гибриды по модели с биржевой ценой на электроэнергию. Особенно выгодно будет заряжать автомобиль в те периоды, когда выработка солнечной и ветровой энергии высока, а общее потребление электричества низкое.
- В солнечную и ветреную погоду зарядные станции "Viru Energo" и "VOOL" предложат самые выгодные в Вирумаа условия для зарядки электромобилей, - отметил руководитель отдела умных энергетических решений "Viru Energo" Андрес Меэсак. - Мы не устанавливаем сверхбыстрые зарядные станции с высокими тарифами вдоль трасс, а предпочитаем размещать обычные зарядные устройства там, где они нужны жителям Вирумаа ежедневно, - подчеркнул он.
Новые такие станции будут устанавливаться у отелей, спа и на общественных парковках, чтобы они были удобны как для местных жителей, так и для гостей. "Viru Energo" также ожидает запросов от предприятий, квартирных товариществ и частных домовладельцев в Ида- и Ляэне-Вирумаа, которые заинтересованы в установке зарядных станций. "Мы готовы устанавливать зарядные устройства в любом месте, где есть хотя бы один электромобиль, нуждающийся в регулярной зарядке", - подтвердил Меэсак.
- Мы ждем предложений от местных жителей о местах установки зарядных станций. Хорошим вариантом могут стать дворы квартирных товариществ - наша система позволяет платить за электричество только тем семьям, которые используют зарядное устройство. К тому же стоимость зарядки в домашних условиях более дружелюбна, так как биржевые цены, как правило, высоки в утренние и вечерние часы пик, когда автомобили обычно не заряжаются.
Новые зарядные станции будут добавлены в общедоступные базы данных зарядных станций для электромобилей, и их можно будет найти через приложения. Это облегчит поиск ближайших доступных зарядных пунктов как для местных жителей, так и для гостей. Для оплаты не нужно будет загружать себе в смартфон новое приложение - достаточно отсканировать QR-код, который приведет прямо в платежную систему, совместимую с "Google Pay", "Apple Pay" и банковскими картами.