На одном из пляжей замечены три туши мертвых тюленей

До Люганузеской волости, на территории которой расположен пляж Аа, какой-либо информации о тюленях не дошло, в том числе и посредством телефона госинформации 1247.

Узнав об этом из поста в пятницу вечером, руководитель хозяйственно-экологической службы волостного управления Кристель Кютт попросила ааского деревенского старейшину Хельми Сибритс съездить и посмотреть на месте. Ни одной тюленьей туши Сибритс не обнаружила.