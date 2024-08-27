ОДИН ВОПРОС Почему вы подозреваете спортклубы в обмане?

- У нас поддержка спортивной деятельности велика, ведь мы тратим на спорт даже больше, чем на ремонт дорог и улиц, и этого должно бы хватать. Но, к сожалению, есть также такие клубы, которые действуют нечестно. Устраивают первый тренировочный день, на который приходит много детей. Позднее детей становится уже в два-три раза меньше, однако первоначальный список предъявляют для получения поголовных денег в течение всего года.