Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал в данном ERR интервью, что, может быть, не все городские спортивные клубы, занимающиеся молодежью, честно указывают количество тренирующихся в них детей.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы подозреваете спортклубы в обмане?
Мэр Кохтла-Ярве ХЕНРИ КАЗЕЛО:
- У нас поддержка спортивной деятельности велика, ведь мы тратим на спорт даже больше, чем на ремонт дорог и улиц, и этого должно бы хватать. Но, к сожалению, есть также такие клубы, которые действуют нечестно. Устраивают первый тренировочный день, на который приходит много детей. Позднее детей становится уже в два-три раза меньше, однако первоначальный список предъявляют для получения поголовных денег в течение всего года.
В этом году наш главный ревизор планирует провести ревизию спортивных клубов, взявшись в первую очередь за те, которые получают больше поддержки.