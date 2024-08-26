Организатор чемпионата мира по авторалли "WRC Promootor" выбрал 18-летнюю ученицу Кохтла-Ярвеской гимназии Ханну Лизетте Аабна в качестве одной из 15 претенденток из программы развития женских раллийных пилотов "Beyond Rally", которые получат возможность побороться за три места в автомобиле "Rally3" на чемпионате мира по авторалли, который пройдет в Центральной Европе в октябре.
Кохтла-ярвеская гимназистка может претендовать на участие в чемпионате мира по авторалли
Одна из трех молодых женщин-гонщиц, которые примут участие в этом ралли, затем будет отобрана для участия в юниорской серии чемпионата мира по ралли в следующем сезоне. Аабна и 14 других претенденток примут участие в тренировочном лагере в Кракове с 16 по 18 сентября, где они постараются подтвердить свои раллийные навыки, знания механики, навыки работы с медиа и вождения по смешанному покрытию, сообщил Эстонский союз автомобильного спорта.
"Я чрезвычайно рада сообщить, что стала одной из 15 финалисток программы "Beyond Rally" по всему миру! - сообщила Аабна в социальных сетях. - У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива и благодарна в этот момент. Это действительно очень-очень большой шаг вперед, и я обещаю сделать все, что в моих силах!".