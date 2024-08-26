Кохтла-ярвеская гимназистка может претендовать на участие в чемпионате мира по авторалли

Одна из трех молодых женщин-гонщиц, которые примут участие в этом ралли, затем будет отобрана для участия в юниорской серии чемпионата мира по ралли в следующем сезоне. Аабна и 14 других претенденток примут участие в тренировочном лагере в Кракове с 16 по 18 сентября, где они постараются подтвердить свои раллийные навыки, знания механики, навыки работы с медиа и вождения по смешанному покрытию, сообщил Эстонский союз автомобильного спорта.