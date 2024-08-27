Нарва начинает отрыв от аутсайдеров

Победа была особенно весомой, поскольку команды, занимающие места с пятого по девятое - в том числе команды Нарвы и Курессааре, - расположены в турнирной таблице очень плотно. Теперь у "Trans" количество набранных очков выросло до 28 и следующую за ним "Tammeka" нарвитяне опережают уже на три очка. Кроме того, нарвская команда провела на одну игру меньше, чем ее ближайшие конкуренты. В то же время за 12 последних туров довольно сложно подняться выше пятого места, ведь у занимающего в таблице четвертую строчку Пайде на 16 очков больше.