Дальняя поездка на Сааремаа принесла "Narva Trans" желаемую добычу - благодаря победе над тамошним ФК "Kuressaare" со счетом 1:0 нарвитяне набрали в эстонской лиге мастеров дополнительные три очка, что позволило им закрепить за собой пятое место и начать отрываться от команд, находящихся в конце турнирной таблицы.
Нарва начинает отрыв от аутсайдеров
Победный гол нарвитян на ветренном приморском стадионе в Курессааре был забит на 83-й минуте встречи. Закария Бегларишвили сделал точную передачу Каборе, который убежал от защитников команды-соперника и отправил мяч в ее ворота.
Победа была особенно весомой, поскольку команды, занимающие места с пятого по девятое - в том числе команды Нарвы и Курессааре, - расположены в турнирной таблице очень плотно. Теперь у "Trans" количество набранных очков выросло до 28 и следующую за ним "Tammeka" нарвитяне опережают уже на три очка. Кроме того, нарвская команда провела на одну игру меньше, чем ее ближайшие конкуренты. В то же время за 12 последних туров довольно сложно подняться выше пятого места, ведь у занимающего в таблице четвертую строчку Пайде на 16 очков больше.