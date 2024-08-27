ПЕРЕДОВИЦА Дополнительное налогообложение фонда зарплат губительно для Ида-Вирумаа

Особенно сильное плохое влияние оказало бы такое политическое решение на Ида-Вирумаа, где у большой части работающих предприятий велика доля расходов на рабочую силу. Так это традиционно обстоит, например, на производствах, а также в туриндустрии, которой в Ида-Вирумаа в борьбе с подводными камнями удается идти на подъем.

Многие предприятия последние годы экономического спада действуют на грани выживания. Вопрос уже не в том, насколько большую прибыль удастся заработать - и удастся ли вообще, - а в том, получится ли свести доходы и расходы к нулю таким образом, чтобы не образовалось долгов перед налоговым департаментом, работниками и поставщиками.

С нового года неизбежно придется столкнуться как с очередным повышением налога с оборота, так и с увеличением подоходного налога. Если к этому добавится еще и дополнительный налог с фонда зарплат, то довольно просто будет предположить, что часть предприятий дойдут до последней черты и прекратят деятельность. Очевидно, вырастет также количество тех предприятий, которые во имя выживания задумаются о налоговых мошенничествах. В результате и государство может оказаться без ожидаемого дополнительного дохода, зато количество нуждающихся в социальных пособиях вырастет.

Группа поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу во главе с Марис Лаури должна убедить принимающих решения, что дополнительное налогообложение фонда зарплат - это тупиковый путь, который может и не принести дополнительный доход, но наверняка еще больше навредит экономике.