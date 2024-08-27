В школах Йыхви нынче первые классы полны до отказа

- Школа популярна и сюда стремятся попасть, - констатировала Ирина Шульгина, директор Йыхвиской Кесклиннаской школы (бывшая русская основная школа. - Э.К.). По ее словам, поначалу школа планировала открыть три параллельных класса с максимальной заполняемостью, то есть с 24 учениками, и один класс поменьше для учеников, которым требуется больше индивидуального внимания, но теперь все четыре параллельных класса стали большими. На сегодняшний день в списке школы более 80 первоклассников. "Каждый день кто-то приходит", - сказала Шульгина, добавив, что это не только ученики из Йыхви, но и из других самоуправлений.