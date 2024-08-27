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В школах Йыхви нынче первые классы полны до отказа

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В Йыхвиской основной школе в этом году вместо трех первых классов откроют два, а детей из русскоязычных семей, слабо владеющих эстонским языком, отправляют в Кесклиннаскую школу, которая имеет большой опыт языкового погружения.
В Йыхвиской основной школе в этом году вместо трех первых классов откроют два, а детей из русскоязычных семей, слабо владеющих эстонским языком, отправляют в Кесклиннаскую школу, которая имеет большой опыт языкового погружения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В начинающемся учебном году в двух основных школах Йыхви ожидается большая заполняемость первых классов, поэтому в Кесклиннаской школе будут открыты четыре параллельных класса. Однако Йыхвиская основная школа примет первоклашек на один класс меньше, поэтому там тоже все места заняты.

- Школа популярна и сюда стремятся попасть, - констатировала Ирина Шульгина, директор Йыхвиской Кесклиннаской школы (бывшая русская основная школа. - Э.К.). По ее словам, поначалу школа планировала открыть три параллельных класса с максимальной заполняемостью, то есть с 24 учениками, и один класс поменьше для учеников, которым требуется больше индивидуального внимания, но теперь все четыре параллельных класса стали большими. На сегодняшний день в списке школы более 80 первоклассников. "Каждый день кто-то приходит", - сказала Шульгина, добавив, что это не только ученики из Йыхви, но и из других самоуправлений.

С помещениями туго

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