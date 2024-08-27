Сочетание изучения эстонского языка с садоводством привело к созданию девяти общинных садов, которые радуют глаз жителей и гостей Нарвы. Вместе с садом выросла и смелость говорить по-эстонски.
Для подписчиков
Изучающие эстонский язык создали прекрасные общинные сады в Нарве
В Школе садовых фей, организованной по инициативе Дома эстонского языка, изучающие язык планировали места для посадки, отбирали, сеяли и высаживали растения, а также ухаживали за своими садовыми участками, чтобы они оставались красивыми в течение всего лета. Общинные сады расположены в окрестностях Нарвской художественной резиденции, Нарвской Кренгольмской школы, Дома эстонского языка и Нарвского попечительского центра "Sepa".
Жюри признало лучшим разбитый неподалеку от Нарвской арт-резиденции сад под названием "Радуга чувств".