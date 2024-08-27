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Изучающие эстонский язык создали прекрасные общинные сады в Нарве

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На переднем плане - посадочная зона в форме лодки во дворе Нарвской арт-резиденции, которая была признана жюри победителем.
На переднем плане - посадочная зона в форме лодки во дворе Нарвской арт-резиденции, которая была признана жюри победителем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сочетание изучения эстонского языка с садоводством привело к созданию девяти общинных садов, которые радуют глаз жителей и гостей Нарвы. Вместе с садом выросла и смелость говорить по-эстонски.

В Школе садовых фей, организованной по инициативе Дома эстонского языка, изучающие язык планировали места для посадки, отбирали, сеяли и высаживали растения, а также ухаживали за своими садовыми участками, чтобы они оставались красивыми в течение всего лета. Общинные сады расположены в окрестностях Нарвской художественной резиденции, Нарвской Кренгольмской школы, Дома эстонского языка и Нарвского попечительского центра "Sepa".

Жюри признало лучшим разбитый неподалеку от Нарвской арт-резиденции сад под названием "Радуга чувств".

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