Изучающие эстонский язык создали прекрасные общинные сады в Нарве

В Школе садовых фей, организованной по инициативе Дома эстонского языка, изучающие язык планировали места для посадки, отбирали, сеяли и высаживали растения, а также ухаживали за своими садовыми участками, чтобы они оставались красивыми в течение всего лета. Общинные сады расположены в окрестностях Нарвской художественной резиденции, Нарвской Кренгольмской школы, Дома эстонского языка и Нарвского попечительского центра "Sepa".