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Популярного нарвского блогера хотят исключить из Центристской партии

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Михаил Паншин.
Михаил Паншин. Фото: Фото из личного архива

Правление Нарвского округа Центристской партии Эстонии соберется вечером во вторник, 27 августа, чтобы рассмотреть вопрос об исключении местного блогера Михаила Паншина (35) из числа центристов. Информацию о том, что такой пункт есть в повестке дня собрания округа, подтвердили "Нарвской газете".

Нарвитянин Михаил Паншин, известный прежде всего своими публикациями в соцсетях, состоит в Центристской партии с марта 2021 года. Сегодня он уверяет, что исключить его из рядов Центристской партии собираются за прямолинейные критические высказывания, в том числе за поддержку мнения бывшего директора Таллиннской школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина. Пчелкин недавно опубликовал пост в "Facebook", в котором назвал эстонских лесных братьев, сражавшихся против советской власти, "бандитами". После этого Пчелкина уволили за утрату доверия и несоответствие этическим требованиям.

Сам Паншин сказал "Нарвской газете", что он высказывал свое мнение, рассчитывая на демократию в Центристской партии. По утверждению же председателя Нарвского партийного округа Тармо Таммисте, Центристская партия не преследует своих членов за мнение, но каждый должен нести ответственность за свои слова.

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