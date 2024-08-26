Популярного нарвского блогера хотят исключить из Центристской партии

Нарвитянин Михаил Паншин, известный прежде всего своими публикациями в соцсетях, состоит в Центристской партии с марта 2021 года. Сегодня он уверяет, что исключить его из рядов Центристской партии собираются за прямолинейные критические высказывания, в том числе за поддержку мнения бывшего директора Таллиннской школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина. Пчелкин недавно опубликовал пост в "Facebook", в котором назвал эстонских лесных братьев, сражавшихся против советской власти, "бандитами". После этого Пчелкина уволили за утрату доверия и несоответствие этическим требованиям.