Оборот стартапов в Ида-Вирумаа увеличился более чем в два раза

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, стартапы в Ида-Вирумаа заплатили в первом полугодии 200 тысяч евро налогов на рабочую силу, что на 42% больше, чем за тот же период в прошлом году. Стартап-компания "Efenco" была крупнейшим работодателем и плательщиком налогов на рабочую силу: там по состоянию на конец июня работало 12 сотрудников, и стартап-компания заплатила 130 тысяч евро налогов на рабочую силу.

В Ида-Вирумаа "Startup Estonia" продолжает развивать местную экосистему в сотрудничестве с стартап-сообществом и различными организациями, уделяя особое внимание как повышению осведомленности и развитию навыков среди молодых людей, так и поддержке стартап-предпринимателей в регионе. "Startup Estonia" уже запустила в Ида-Вирумаа программу бесплатных экспертных консультаций для начинающих стартап-предпринимателей и людей, которые пока еще только в поиске собственной бизнес-идеи.

- В рамках программы эксперты различных областей предлагают бесплатные консультации и помощь по всей Эстонии, а в Ида-Вирумаа свои услуги предлагают три очень сильных профессионала, - добавила Дубова.

Услуги экспертов бесплатны, так как расходы покрывает "Startup Estonia". Для получения консультации можно обратиться в действующий в Ида-Вирумаа центр развития или напрямую к эксперту. Дополнительную информацию о программе можно найти на сайте "Startup Estonia".