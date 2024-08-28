Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 августа по 5 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.08-05.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 29 августа
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu Ida-Virumaa" / "Мой Ида-Вирумаа".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - ночной киносеанс: 21.00 - "Tähtsad ninad" / "Умники", 23.00 - "Imederaamat" / "Дневник чудес". Бесплатно.
Пятница, 30 августа
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu reisipäevik 3" / "Мой путевой дневник - 3".
* В Кивиыли на центральной площади - ночной киносеанс: 21.00 - "Tähtsad ninad" / "Умники", 23.00 - "Nähtamatu võitlus" / "Невидимый бой". Бесплатно.
Суббота, 31 августа
* В Тойла на пляже - "Meri, muusika ja muinastuled" / "Море, музыка и древние огни": с 17.00 - изготовление огненных скульптур, в 20.40 - ансамбль "Nukker Kukeke".
* В Мерикюла в 19.00 - Ночь древних огней: зажжение костра, поговорим о традиции Ночи древних огней, споем и потанцуем, насладимся танцами с собаками, настроение создаст музыкант Анатолий Замахов.
* В Каукси около пляжного здания в 20.00 в рамках Ночи древних огней - концерт песен Урмаса Алендера в исполнении Таави Петерсона. Бесплатно.
* В Лиймала на пляже в 20.00 в рамках Ночи древних огней - концерт: Каарин и Стен Аамер.
Воскресенье, 1 сентября
* В зимнем саду мызы Сака в 16.00 - придворная музыка XVIII века: трио-сонаты Кр. Граупнера, Г.Ф. Телеманна для траверс-флейты, виоль д"амур и бассо-континуо. Мари-Лийс Винд (траверс-флейта), Тальви Нургамаа (виоль д"амур), Тыну Йыэсаар (виола да гамба), Эне Наэль (клавесин). Билет - 5/10/15 евро на месте и в "Fienta". Информация по тел. 554 8596.
Вторник, 3 сентября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки живописи Ольги Жарковой.
Среда, 4 сентября
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - лекция-дискуссия по истории Палдиски: Рогервик - Балтийский порт - Палдиски. Знакомство с книгой "Endisaegne Paldiski ja tema inimesed" / "Былой Палдиски и его люди". Бесплатно.
* В Нарве в Александровской церкви в 18.00 в рамках Дней Арво Пярта - концерт "Vox Clamantis".
Четверг, 5 сентября
* В Нарве с 16.00 - фестиваль "Station Narva"; день первый. Информация: stationnarva.ee.
* В Силламяэ на лестнице на бульваре Мере в 19.00 - концерт "Jazz Time": "Kosmonauci" (Польша), "James Werts World Project" (США-Эстония). С наступлением вечера открытие фестиваля украсит команда фестиваля света "ÖÖvalgel". Вход бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 29 августа
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 16.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу; предварительные туры.
Пятница, 30 августа
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 14.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу; полуфиналы.
Суббота, 31 августа
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; смешанный дуплет.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 12.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу; финалы.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Kohtla-Järve linnameeskond" - ФК "Loo".
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).
Четверг, 5 сентября
* В Кынну с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 30 августа
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - развлекательная диско-программа, посвященная 1 сентября. Возраст - 7-12 лет. Вход бесплатный. Информация по тел. 5858 6426.
Суббота, 31 августа
* В Нарве в "Äkkeküla" с 11.00 до 19.00 - семейный день зеленого мышления. Спортивные соревнования, творческие мастер-классы, аттракционы, выступления, дискуссии и многое другое. Для молодежи фестиваль аниме и фестиваль красок. Скалодром, аттракцион "Башня из ящиков", zip-line для взрослых. Бесплатно.
* Около Таммикуского народного дома в 11.00 - праздник мороженого.
* На территории Нарвского замка в 21.00 в рамках Ночи древних огней и завершения сезона белых ночей - презентация новой подсветки архитектурного комплекса крепости. Уникальные ночные экскурсии по Западному двору и бастиону Кристервал.
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