МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.08-05.09 Куда пойти в будни и на выходных

Вторник, 3 сентября

Ольга Жаркова. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки живописи Ольги Жарковой.

Среда, 4 сентября

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - лекция-дискуссия по истории Палдиски: Рогервик - Балтийский порт - Палдиски. Знакомство с книгой "Endisaegne Paldiski ja tema inimesed" / "Былой Палдиски и его люди". Бесплатно.

* В Нарве в Александровской церкви в 18.00 в рамках Дней Арво Пярта - концерт "Vox Clamantis".

Четверг, 5 сентября

* В Нарве с 16.00 - фестиваль "Station Narva"; день первый. Информация: stationnarva.ee.

* В Силламяэ на лестнице на бульваре Мере в 19.00 - концерт "Jazz Time": "Kosmonauci" (Польша), "James Werts World Project" (США-Эстония). С наступлением вечера открытие фестиваля украсит команда фестиваля света "ÖÖvalgel". Вход бесплатный.

СПОРТ

Четверг, 29 августа

* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Боксерский матч. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 16.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу; предварительные туры.

Пятница, 30 августа

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 14.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу; полуфиналы.

Суббота, 31 августа

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; смешанный дуплет.

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 12.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу; финалы.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Kohtla-Järve linnameeskond" - ФК "Loo".