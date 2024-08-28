Популярный банк открыл в Йыхви новую контору

Сообщается, что в новой банковской конторе клиенты могут рассчитывать на большее количество приватных консультаций и повседневных удобств, таких как зарядка смарт-устройств и более уютный интерьер. Все сотрудники "Swedbank" в Йыхви, ранее работавшие по ул. Раквере, 3, где 22 года назад была открыта первая контора, также перейдут в новый филиал и офис, который в настоящее время обслуживает более 20 тысяч клиентов в год, или в среднем 1700 за в месяц.

- Услуги, предлагаемые нашим клиентам, остались прежними, и в новом помещении они смогут продолжать наслаждаться нашим дружелюбным и профессиональным обслуживанием. Наша цель - сделать посещение конторы ещё более приятным и обеспечить бесперебойное выполнение всех банковских операций, - прокомментировала управляющая филиальной сетью "Swedbank" Брита Кулдкепп.

В отделении Swedbank в Йыхви работают 10 сотрудников. Помимо обслуживания клиентов, здесь также есть бэк-офис, в котором работает 41 сотрудник, выполняющий в банке различные задачи, помимо обслуживания клиентов.

- При строительстве нового офиса и нового помещения конторы мы руководствовались принципами устойчивого развития. Например, перерабатывали офисную мебель, сортировали отходы, использовали только светодиоды для освещения и высаживали растения. Консультационная зона офиса, а также офисные помещения доступны для людей с особыми потребностями, передвигающихся на колясках, - добавила Кулдкепп.

- В сотрудничестве со "Swedbank" мы успешно создали в "Tsentraal" современные, отвечающие последнему слову техники помещения, которые обеспечивают наилучшие условия работы для всех сотрудников банка и приятные впечатления от посещения для клиентов. Офис банка является ценным дополнением к общей концепции "Tsentraal", который призван стать общественным центром Йыхви, где помимо торговых, сервисных и офисных помещений есть широкий спектр спортивных, развлекательных и досуговых объектов, - рассказала гендиректор "Tsentraal" Аннели Мянд.

Ранее "Северное побережье" писало, что с августа стали платными парковки в центре Йыхви - как около центра "Jewe", так и возле "Tsentraal", как на площади, так и под землей.