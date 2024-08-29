Эдуард Одинец: Зарплаты городских руководителей. Оставаться в тисках популизма или рискнуть оказаться непопулярным

Государственный контролер Янар Хольм недавно заявил: "Публичный сектор не должен создавать ситуацию, когда люди больше не осмеливаются принимать решения. Гораздо хуже те принимающие решения, которые вообще не решаются их принимать, то есть никогда и не ошибаются. Важно не бояться принятия решений. А если что-то идет не так, как планировалось, то нужно честно и открыто говорить о том, почему все пошло именно так и что можно было сделать по-другому".

Мне хочется верить, что члены горсобрания Кохтла-Ярве не боятся принимать решения. Они осмеливаются принимать и непопулярные решения, в том числе и относительно зарплаты городских руководителей. Эта тема звучит во всех муниципалитетах Ида-Вирумаа, но мне кажется, что все ждут, чтобы увидеть, какой город или волость первым осмелится прямо и честно заговорить о зарплатах своих руководителей. В этом плане Кохтла-Ярве и будет первым.