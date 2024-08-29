Кохтла-Ярвеское городское собрание стоит на пороге принятия решения по вопросу повышения зарплат высшим руководителям города - мэру и членам городского управления. Решение, конечно, непопулярное, вызывает у многих негативную реакцию, такая идеальная кость для оппозиции, в которую можно с удовольствием вцепиться зубами, переходя в тотальный популизм.
Эдуард Одинец: Зарплаты городских руководителей. Оставаться в тисках популизма или рискнуть оказаться непопулярным
Государственный контролер Янар Хольм недавно заявил: "Публичный сектор не должен создавать ситуацию, когда люди больше не осмеливаются принимать решения. Гораздо хуже те принимающие решения, которые вообще не решаются их принимать, то есть никогда и не ошибаются. Важно не бояться принятия решений. А если что-то идет не так, как планировалось, то нужно честно и открыто говорить о том, почему все пошло именно так и что можно было сделать по-другому".
Мне хочется верить, что члены горсобрания Кохтла-Ярве не боятся принимать решения. Они осмеливаются принимать и непопулярные решения, в том числе и относительно зарплаты городских руководителей. Эта тема звучит во всех муниципалитетах Ида-Вирумаа, но мне кажется, что все ждут, чтобы увидеть, какой город или волость первым осмелится прямо и честно заговорить о зарплатах своих руководителей. В этом плане Кохтла-Ярве и будет первым.
Размер зарплаты мэра и членов городской управы Кохтла-Ярве остается неизменным с января 2019 года, то есть более пяти с половиной лет. За тот же период индекс потребительских цен увеличился более чем на 40%. Минимальная заработная плата выросла на 50%. Средняя зарплата по Эстонии выросла на 40%. Средний доход в Кохтла-Ярве увеличился на 20%. Запланированное увеличение зарплаты руководителей города составляет около 15% и остается значительно ниже по сравнению с инфляцией и ростом заработной платы в Эстонии, а также остается ниже по сравнению с ростом доходов в Кохтла-Ярве.
С введением новых зарплат фонд заработной платы городского самоуправления увеличится на сумму около 41 тысячи евро в год, что составляет 0,07% годового бюджета города. Будем честны, это не существенные затраты для городского бюджета. Следует также учитывать, что в Кохтла-Ярве за последние годы значительно сократилось количество высших руководителей и расходы на их оплату труда. Сократилось количество заместителей мэра, уменьшилось количество заместителей председателя горсобрания, плата председателю горсобрания сократилась на 35%, или почти в три раза. В качестве ремарки: нынешний председатель вообще не получает зарплату за свою работу, поскольку он одновременно является членом Рийгикогу.
Зарплаты руководителей Кохтла-Ярве ниже, чем зарплаты руководителей многих других самоуправлений, например Отепяэ, Раквере, Вильянди, не говоря уж о муниципалитетах так называемого золотого круга вокруг Таллинна, но и ниже, чем зарплаты руководителей ближайших соседей Кохтла-Ярве - волостей Йыхви и Алутагузе. Если учесть размер города Кохтла-Ярве, пять городских частей, разбросанных по уезду, количество жителей и сложность задач, то зарплата мэра и членов горуправы неконкурентоспособна и не соответствует интенсивности работы и вкладу руководителей города. Следует также учитывать, что, согласно структуре управления Кохтла-Ярве, все заместители мэра одновременно являются руководителями служб, которые помимо политического управления выполняют и обычную чиновничью работу. Также у высшего руководства Кохтла-Ярве нет ни советников, ни ассистентов.
"Повышения зарплат высшим руководителям города - это не существенные затраты для городского бюджета".Эдуард Одинец, председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания (СДП)
Оппоненты приводят в пример город Нарва, где зарплата мэра на данный момент ниже, чем у руководителей Кохтла-Ярве. Говорят, что Нарва намного больше, намного сложнее, с куда большим количеством вызовов, но мэр прекрасно справляется и при своей зарплате, и в этом нет ничего страшного. Есть. Я считаю, что зарплата у нарвских руководителей ненормально низкая, не мотивирующая и не конкурентоспособная. Судя по всему, она не дотягивает до зарплат многих руководителей городских учреждений. Надеюсь, что у Нарвы хватит смелости улучшить ситуацию в ближайшем будущем. Хотя добрые коллеги могли бы начать с оптимизации структуры управления и несколько подсократить количество чиновников. Это также высвободит некоторые ресурсы для повышения заработной платы.
Неконкурентоспособные зарплаты высшего руководства города также влияют на зарплату служащих городской администрации. В администрации города остаются незаполненными должности более сложного профиля, содержания и ответственности, и в большинстве случаев причина - низкая заработная плата. Конкурсы признаются провалившимися после того, как кандидаты узнают размер зарплаты. Теперь мы в Кохтла-Ярве сразу публикуем размер зарплаты, чтобы люди не подавали документы просто так. Однако изменение всей тарифной сетки и повышение зарплат специалистов невозможно без повышения зарплат руководителей. И я не верю в искренность тех, кто выступает против повышения зарплаты, заявляя, что зарплата хорошего специалиста может быть размером с зарплату мэра. Это далеко не так.
Оппозиционеры Кохтла-Ярве, попавшие в тиски популизма, могли бы посмотреться в зеркало. Насколько увеличилась их зарплата за пять с половиной лет, как в абсолютных цифрах, так и в процентах, с учетом сложности и ответственности их работы. Хочу напомнить депутатам, борющимся за справедливость в Кохтла-Ярве, что их собственный гонорар в горсобрании за это время увеличился на 50%, а почасовая оплата сравнима с гонораром хорошего адвоката. Кроме того, оппоненты могли бы подсчитать, во сколько ежегодно обходится городскому бюджету содержание их фракции. Это, кстати, ровно столько же, сколько они требуют из городского бюджета, чтобы начать ремонт частной собственности вместо квартирного товарищества в одном конкретном жилом доме.
И еще одно уточнение: ни мэр, ни члены городского управления не просили повышения себе зарплаты и не участвовали в обсуждениях на эту тему. Любые намеки на это являются безосновательными.