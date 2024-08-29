Четыре дня музыки 20-й силламяэский "Jazz Time" станет самым масштабным

Второй участник этого концерта - "James Werts World Project" (США-Эстония) во главе с вокалистом Джеймсом Вертсом, который неоднократно выступал на этом фестивале. Три года назад приезжал с эксклюзивной программой, очаровав публику не только своим талантом, но и тем, что общался с публикой не только на родном английском, но также на русском и эстонском языках. Лидер коллектива родом из Лос-Анджелеса, но Эстония давно стала его домом.

Завсегдатаи и новые гости

В пятницу, 6 сентября в 18.00 в Силламяэском центре культуры вновь можно услышать трио Владимира Высоцкого - давно известный и полюбившийся многим коллектив, в котором также участвуют Михаил Никитин и Ара Яралян, которых по праву можно назвать завсегдатаями фестиваля. Первое выступление Михаила Никитина здесь состоялось в 2005 году, ему было четырнадцать, он учился в Нарвской музыкальной школе. Теперь он известный в Эстонии джазовый музыкант.

Старались, чтобы каждый мог выбрать что-то по душе. Владимир Высоцкий,

директор фестиваля "Jazz Time"

Впервые в Силламяэ услышат трио Юлии Перминовой (Франция-Германия-Португалия). Российская пианистка и композитор, выпускница РАМ им. Гнесиных (Москва) и Берлинского джазового института живет в Париже, блистает на джазовых сценах нескольких европейских столиц и выступает со своими авторскими проектами в известных клубах.