Джазовой традиции города Силламяэ в этом году исполняется 20 лет, и приморский город вновь готовится стать столицей джаза - с 5 по 8 сентября здесь пройдет традиционный фестиваль "Jazz Time". Директор популярного музыкального форума Владимир Высоцкий обещает множество ярких впечатлений: звезды эстонской и зарубежной музыки подарят лучшее из джаза, фанка и соула.
Четыре дня музыки ⟩ 20-й силламяэский "Jazz Time" станет самым масштабным
Позади длинный путь, множество экспериментов, но главное остается и продолжается: фестиваль помогает создать позитивный имидж Силламяэ, расширить культурные связи с другими городами и странами. Музыкальный форум представляет различные джазовые направления и музыкальные стили, он заметно вырос и давно стал визитной карточкой Силламяэ. Двадцатый "Jazz Time" станет самым масштабным - зрителей ждут четыре длинных музыкальных вечера, встречи с уже полюбившимися и новыми исполнителями.
- Все началось с детско-юношеского фестиваля Силламяэской музыкальной школы в 2004 году, который благодаря вкладу маэстро Тойво Унта превратился в настоящее большое событие года, - напоминает директор фестиваля Владимир Высоцкий. - В 2013 году в городе также открыли круглогодичный джаз-клуб, в котором выступили более 200 эстонских и зарубежных артистов. Наш клуб и фестиваль играют важную роль в содействии интеграции, приближая местных жителей к культурному пространству Эстонии. Мы очень старались, чтобы в юбилейный год каждый любитель джаза или просто заинтересованный слушатель мог выбрать что-то по душе и получить позитивные эмоции.
Музыка и свет под открытым небом
Фестиваль стартует в четверг в 19.00 на лестнице бульвара Мере. На концерт открытия вход свободный. Изюминку этому событию придаст лазерное освещение "ÖÖvalgel".
- Впервые у нас выступит группа "Kosmonauci" из Польши, - комментирует Владимир Высоцкий. - Они сами нашли нас, мы с удовольствием пригласили, их стиль - смесь джаза с новыми, современными стилями, в частности хип-хоп. Несомненно, они придадут нашему событию много молодой энергии.
Второй участник этого концерта - "James Werts World Project" (США-Эстония) во главе с вокалистом Джеймсом Вертсом, который неоднократно выступал на этом фестивале. Три года назад приезжал с эксклюзивной программой, очаровав публику не только своим талантом, но и тем, что общался с публикой не только на родном английском, но также на русском и эстонском языках. Лидер коллектива родом из Лос-Анджелеса, но Эстония давно стала его домом.
Завсегдатаи и новые гости
В пятницу, 6 сентября в 18.00 в Силламяэском центре культуры вновь можно услышать трио Владимира Высоцкого - давно известный и полюбившийся многим коллектив, в котором также участвуют Михаил Никитин и Ара Яралян, которых по праву можно назвать завсегдатаями фестиваля. Первое выступление Михаила Никитина здесь состоялось в 2005 году, ему было четырнадцать, он учился в Нарвской музыкальной школе. Теперь он известный в Эстонии джазовый музыкант.
Старались, чтобы каждый мог выбрать что-то по душе.
Владимир Высоцкий,
директор фестиваля "Jazz Time"
Впервые в Силламяэ услышат трио Юлии Перминовой (Франция-Германия-Португалия). Российская пианистка и композитор, выпускница РАМ им. Гнесиных (Москва) и Берлинского джазового института живет в Париже, блистает на джазовых сценах нескольких европейских столиц и выступает со своими авторскими проектами в известных клубах.
- Большая удача, что мы сможем услышать ее у нас, - рад Владимир Высоцкий. - Пригласить артистов такого уровня удается благодаря тому, что "Jazz Time" стал известен далеко за пределами нашей страны и у него за эти годы появилось множество друзей.
Юлия Перминова согласилась также провести мастер-класс в Силламяэской музыкальной школе для молодого поколения музыкантов.
- Она может многое дать ребятам, вдохновить их, - уверен Высоцкий. - Двери открыты для всех, если молодежь из других городов пожелает присоединиться - милости просим, но нужно предварительно зарегистрироваться.
В формате джазового клуба
Субботняя встреча "Jazz Time Club & Jazzliit 20 LIVE" состоится 7 сентября в 18.00 в Силламяэском центре культуры. Фестиваль объединится с джазовым клубом, который был создан в городе более десяти лет назад. Приедут партнеры из джазового союза, в зале будут установлены столики и создана непринужденная обстановка. В этот вечер выступит коллектив "Kvart", в котором объединились музыканты из Эстонии и Швеции, участвует также DJ Simonred.
На закрытии больше эстонского джаза
Заключительный концерт состоится в воскресенье, 8 сентября в 17.00 в Силламяэском центре культуры.
На сцену выйдет молодая, но уже известная исполнительница родом из Латвии Юлия Закирова, выпускница Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса и музыкальной школы "New Park" в Дублине. Ее творчество - это своеобразный симбиоз фанка, джаза и киномузыки с добавлением фьюжн и диско-музыки. Недавно вышел ее первый альбом "Golden Hour".
Еще один знаменитый гость - группа "Estonian Voices", она привнесет в обширную фестивальную программу эстонский джаз.
- Наиболее известна в этом прогрессивном вокальном коллективе Кадри Вооранд, - подчеркивает Владимир Высоцкий. - Она руководитель, аранжировщик и исполнитель. С концертами группа объездила уже много стран. В Силламяэ будут исполнять свою новую музыку а капелла.
Все концерты в зале по билетам, стоимость - от 5 до 18 евро.