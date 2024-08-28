В Нарвской больнице в отделении сестринской помощи введен запрет на посещение пациентов в связи с выросшим числом заболевших коронавирусной инфекцией. Специалист утверждает, что у остальных пациентов и вообще жителей приграничного города нет причин беспокоиться больше обычного.
Одно отделение Нарвской больницы изолировали из-за распространения COVID-19
Как сообщает Нарвская больница, запрет на посещение пациентов отделения сестринской помощи, в котором лежат нуждающиеся в постоянном уходе и обычно немолодые уже люди, введен в связи с широким распространением COVID-19. Для пациентов, пребывающих в очень тяжелом состоянии, действует исключение - разрешается один посетитель в маске и только на 15 минут.
Врач инфекционного контроля Нарвской больницы - доктор Екатерина Нешпанова сообщила "Северному побережью", что по состоянию на утро 28 августа в отделении сестринского ухода девять пациентов с COVID-19. Все они переносят болезнь довольно легко. Вдобавок один пациент с COVID-19 лежит в инфекционном отделении. Также есть заболевшие среди персонала Нарвской больницы, но их тоже немного, так что учреждение справляется.
- В других больницах тоже бывают внутригоспитальные случаи заражения: родственники приходят - пациенты заражаются, заражается и персонал. Поэтому и принята такая мера, как ограничение посещений ради защиты пациентов и персонала, - рассказала Нешпанова, утверждая, что ничего необычного не происходит.
Врач подчеркнула, что ковид никуда не пропадает даже летом, однако не ведется какого-то особого учета пациентов с COVID-19, как это было во время пандемии. К коронавирусной инфекции отношение - как и к прочим.
Прививки от COVID-19 сейчас предлагаются бесплатно людям из групп риска. Вакцины в наличии имеются. О дальнейшей сезонной политике вакцинации информация из Департамента здоровья ожидается со дня на день.
В целом, как резюмировала Екатерина Нешпанова, обстановка в плане COVID-19 как в Нарвской больнице, так и вообще в регионе спокойная. От людей требуются обычные меры предосторожности: гигиена рук, этикет кашля, а самое главное - больным не ходить на работу и вообще в люди.
- Если один заболеет и отсидится дома - это хорошо, а если он придет на работу и заразит десятерых коллег - тогда все встанет. Самое главное - не распространять вирусы. Поэтому и мы сейчас ограничили посещения пациентов, а то один больной родственник пришел, чихнул, в палате четыре пенсионера - и четверо же заболели сразу, - еще раз пояснила Нешпанова.
По данным Департамента здоровья, как пишет новостной портал Rus.ERR, с начала июля заболеваемость COVID-19 в Эстонии демонстрирует тенденцию к росту. На прошлой неделе заболели 945 человек, и заболеваемость выросла на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей. Средний уровень заболеваемости в Эстонии составил 77,2 случая на 100 тысяч человек. Самая большая заболеваемость была зафиксирована на Хийумаа, где 142,6 случая на 100 тысяч жителей, и в Вырумаа, где этот показатель составил 120,4.
В последние недели темпы роста начали замедляться, но с возвращением детей в школы в ближайшие недели можно ожидать усиления распространения COVID-19 и других инфекций.