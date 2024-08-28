Одно отделение Нарвской больницы изолировали из-за распространения COVID-19

Как сообщает Нарвская больница, запрет на посещение пациентов отделения сестринской помощи, в котором лежат нуждающиеся в постоянном уходе и обычно немолодые уже люди, введен в связи с широким распространением COVID-19. Для пациентов, пребывающих в очень тяжелом состоянии, действует исключение - разрешается один посетитель в маске и только на 15 минут.

Врач инфекционного контроля Нарвской больницы - доктор Екатерина Нешпанова сообщила "Северному побережью", что по состоянию на утро 28 августа в отделении сестринского ухода девять пациентов с COVID-19. Все они переносят болезнь довольно легко. Вдобавок один пациент с COVID-19 лежит в инфекционном отделении. Также есть заболевшие среди персонала Нарвской больницы, но их тоже немного, так что учреждение справляется.

- В других больницах тоже бывают внутригоспитальные случаи заражения: родственники приходят - пациенты заражаются, заражается и персонал. Поэтому и принята такая мера, как ограничение посещений ради защиты пациентов и персонала, - рассказала Нешпанова, утверждая, что ничего необычного не происходит.

Врач подчеркнула, что ковид никуда не пропадает даже летом, однако не ведется какого-то особого учета пациентов с COVID-19, как это было во время пандемии. К коронавирусной инфекции отношение - как и к прочим.

Прививки от COVID-19 сейчас предлагаются бесплатно людям из групп риска. Вакцины в наличии имеются. О дальнейшей сезонной политике вакцинации информация из Департамента здоровья ожидается со дня на день.