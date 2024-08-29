На концерте, который состоится 1 сентября на мызе Сака, Тальви Нургамаа ознакомит с редким струнным смычковым инструментом viola d'amore и с написанной для него музыкой в стиле барокко, исполняемой также другими музыкальными инструментами той же эпохи.
В концерте придворной музыки на мызе Сака прозвучит редкий струнный инструмент
Тальви Нургамаа представит звуковое разнообразие музыки первой половины XVIII века вместе с другими инструментами той же эпохи. Также в концерте участвуют известные эстонские музыканты Мари-Лийз Винд (траверс-флейта), Тыну Йыэсаар (viola da gamba) и Эне Наэль (клавесин).
Речь идет об особенно богатом тембрально и интересном камерном составе, который гениально использовал композитор эпохи барокко Кристоф Граупнер. Это придворная музыка барокко очень высокого уровня, и ее нотные записи незаслуженно пылятся в библиотеках.
В Европе музыканты все чаще открывают для себя редко исполняемые музыкальные произведения эпохи барокко, однако произведения как Кристофа Граупнера, так и звучащие в этом же концерте творения Георга Филиппа Телеманна, исполняются все-таки реже, чем музыка Баха, Вивальди и Генделя. "Поэтому исполняемая нами камерная музыка и звучит вроде бы знакомо, но в то же время очень по-новому и свежо", - сказала Тальви Нургамаа.
Тальви Нургамаа - единственный в Эстонии музыкант, уделяющий большое внимание инструменту viola d'amore и написанному для этого инструмента репертуару, у нее имеется два таких инструмента современных мастеров. Это единственные исправные и используемые viola d'amore в Эстонии.