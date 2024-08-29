В концерте придворной музыки на мызе Сака прозвучит редкий струнный инструмент

Речь идет об особенно богатом тембрально и интересном камерном составе, который гениально использовал композитор эпохи барокко Кристоф Граупнер. Это придворная музыка барокко очень высокого уровня, и ее нотные записи незаслуженно пылятся в библиотеках.

В Европе музыканты все чаще открывают для себя редко исполняемые музыкальные произведения эпохи барокко, однако произведения как Кристофа Граупнера, так и звучащие в этом же концерте творения Георга Филиппа Телеманна, исполняются все-таки реже, чем музыка Баха, Вивальди и Генделя. "Поэтому исполняемая нами камерная музыка и звучит вроде бы знакомо, но в то же время очень по-новому и свежо", - сказала Тальви Нургамаа.