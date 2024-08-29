Владелец квартиры в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости обратился в Департамент окружающей среды с жалобой, в которой описал серьезные проблемы с благоустройством поселка, поскольку люди выбрасывают мусор на пустырях и в лесу. В связи с этим Департамент окружающей среды запросил отчет от Тойлаской волостной управы.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Кохтла-Нымме действительно превратился в свалку?
Специалист по окружающей среде волости Тойла ВЛАДИМИР ТУЖИЛКИН:
- Проблема была в одном месте на улице Раудтеэмая, где была свалена упаковка. Это не недавняя проблема, она существует уже много лет и возникла по вине местных жителей, но на сегодня это замусоривание ликвидировано, а отходы правильно рассортированы.
С такими вещами все же приходится время от времени сталкиваться и заниматься ими. Я не знаю, почему некоторые люди ведут себя таким образом. Ведь в Кохтла-Нымме есть все условия для раздельной утилизации отходов.