Ярмарка игрушек - самое востребованное предложение будущего фестиваля "Noortefest"

На утро понедельника в списке желающих поторговать игрушками было более полусотни человек, заявки продолжают поступать, организаторы немного переживают: как всем найти удобное место?

По словам сотрудника молодежного центра Елены Криводоновой, в основном торговать хотят дети 9-10 лет, а самому юному продавцу 3,5 года.

- Пока никому не отказывали, посмотрим, как расположить товары, - обещает она. - На нашей ярмарке торговать разрешается только детям, стоимость игрушек не выше 5 евро. Начиная эту традицию три года назад, мы и сами не предполагали, что она обретет такую популярность. Задача в том, чтобы куклы, машинки и прочие предметы, поднадоевшие хозяевам, нашли новые дома. Обычно торговля начинается бойко, а потом дети начинают обмениваться, а зачастую и просто раздавать свои игрушки.

Елена добавила, что в этом году больше желающих предлагать на фестивале выпечку - это тоже изделия школьников.

Ежегодный "Noortefest" устраивают в начале учебного года, чтобы дать школьной молодежи возможность увидеть широкий спектр предложений для проведения активного досуга, а также развлечься - посмотреть выступления местных артистов, показательные соревнования юных спортсменов, поучаствовать в мастер-классах, которые подготовят приглашенные гости и работники молодежного центра.

К концу августа к участию в фестивале зарегистрировались 15 коллективов, желающих показать свои таланты и возможности, но, по словам директора молодежного центра Алисы Линтер, опыт показывает, что наибольшая активность начинается в первых числах сентября. "Список не закрыт, всех ждем, - приглашает она. - Площадь большая, всем найдем место".