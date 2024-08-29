В Силламяэ скоро появится новый бутик-отель

В трехэтажном доме постройки 40-х годов прошлого века когда-то располагалось общежитие, позже здесь размещались различные городские службы и редакция местной газеты, но постепенно они переезжали в другие, более удобные помещения, и дом опустел, около пяти лет стоял невостребованным. Муниципальное предприятие "МЕКЕ", управляющее городским имуществом, неоднократно пыталось продать его, но тщетно. Здание было законсервировано.