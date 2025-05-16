В среднем семья будет платить за раздельный сбор мусора около пяти евро в месяц

Изменения коснутся не только самоуправлений и предприятий по утилизации отходов, свой вклад должны активно вносить и жители страны. Как сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс, будет действовать простой принцип: "Сортируя отходы, будешь платить меньше".

"Текущие расчеты показывают, что среднестатистическая семья будет платить около пяти евро в месяц за раздельный сбор мусора. Это может быть немного меньше или больше в зависимости от конкуренции. Но те, кто не сортирует отходы, будут платить в три раза больше. Причина этого в том, что у них будет больше бытовых отходов.