Пт, 16.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В среднем семья будет платить за раздельный сбор мусора около пяти евро в месяц

Мусорные баки.
Мусорные баки. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Правительство одобрило и направило в парламент законопроект о реформе системы утилизации отходов. Согласно проекту те, кто сортирует мусор, в будущем будут платить меньше, тогда как для противников сортировки вывоз мусора подорожает в три раза.

Сфера обращения с отходами не менялась больше десяти лет. Теперь Министерство климата совместно с другими партнерами подготовило проект реформы, целью которой является получение большей пользы от различного вида мусора путем сортировки и переработки сообщает rus.err.

Изменения коснутся не только самоуправлений и предприятий по утилизации отходов, свой вклад должны активно вносить и жители страны. Как сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс, будет действовать простой принцип: "Сортируя отходы, будешь платить меньше".

"Текущие расчеты показывают, что среднестатистическая семья будет платить около пяти евро в месяц за раздельный сбор мусора. Это может быть немного меньше или больше в зависимости от конкуренции. Но те, кто не сортирует отходы, будут платить в три раза больше. Причина этого в том, что у них будет больше бытовых отходов.

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх