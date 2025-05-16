В среднем семья будет платить за раздельный сбор мусора около пяти евро в месяц

Правительство одобрило и направило в парламент законопроект о реформе системы утилизации отходов. Согласно проекту те, кто сортирует мусор, в будущем будут платить меньше, тогда как для противников сортировки вывоз мусора подорожает в три раза.
Сфера обращения с отходами не менялась больше десяти лет. Теперь Министерство климата совместно с другими партнерами подготовило проект реформы, целью которой является получение большей пользы от различного вида мусора путем сортировки и переработки сообщает rus.err.
Изменения коснутся не только самоуправлений и предприятий по утилизации отходов, свой вклад должны активно вносить и жители страны. Как сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс, будет действовать простой принцип: "Сортируя отходы, будешь платить меньше".
"Текущие расчеты показывают, что среднестатистическая семья будет платить около пяти евро в месяц за раздельный сбор мусора. Это может быть немного меньше или больше в зависимости от конкуренции. Но те, кто не сортирует отходы, будут платить в три раза больше. Причина этого в том, что у них будет больше бытовых отходов.