Сточные воды поселка Сонда через два года перестанут загрязнять природу

Только около четверти из 365 жителей поселка Сонда волости Люганузе имеют возможность пользоваться центральной канализационной системой.

Трубопровод, построенный полвека назад в части к югу от железной дороги, протекает на всем протяжении настолько сильно, что сточные воды просачиваются в землю там же в поселке.

Канализационная насосная станция тоже непригодна для использования. Фото: Lüganuse vallavalitsus

Особой пользы не было бы и от того, если бы эта вода попала на очистные сооружения, поскольку построенные одновременно с трубопроводом очистные сооружения не работают. Они никогда и не работали должным образом, потому что в то время строительство не было завершено.

Поэтому сточные воды просачиваются в землю и попадают в грунтовые воды. В центре поселка также находятся скважины для питьевой воды.

Сначала питьевая вода, потом сточные воды

Два года назад "Järve Biopuhastus" как предприятие водоснабжения волости Люганузе взяло на себя управление водоснабжением Сонда, где были серьезные проблемы, но не канализацией.

В этом году с питьевой водой дела наладились.

Нынешней весной совместно с волостью было принято решение также привести в порядок канализационную систему. Согласно предварительному проекту, подготовленному водным предприятием, это обойдется почти в два миллиона евро, именно на такую сумму и была запрошена и получена поддержка в рамках меры Государственного центра опорных услуг "Доступные качественные публичные услуги".