В Сонда будут построены новые очистные сооружения и трубопроводы, что позволит подключить к центральной канализационной системе еще 48 домохозяйств.
Сточные воды поселка Сонда через два года перестанут загрязнять природу
Только около четверти из 365 жителей поселка Сонда волости Люганузе имеют возможность пользоваться центральной канализационной системой.
Трубопровод, построенный полвека назад в части к югу от железной дороги, протекает на всем протяжении настолько сильно, что сточные воды просачиваются в землю там же в поселке.
Особой пользы не было бы и от того, если бы эта вода попала на очистные сооружения, поскольку построенные одновременно с трубопроводом очистные сооружения не работают. Они никогда и не работали должным образом, потому что в то время строительство не было завершено.
Поэтому сточные воды просачиваются в землю и попадают в грунтовые воды. В центре поселка также находятся скважины для питьевой воды.
Сначала питьевая вода, потом сточные воды
Два года назад "Järve Biopuhastus" как предприятие водоснабжения волости Люганузе взяло на себя управление водоснабжением Сонда, где были серьезные проблемы, но не канализацией.
В этом году с питьевой водой дела наладились.
Нынешней весной совместно с волостью было принято решение также привести в порядок канализационную систему. Согласно предварительному проекту, подготовленному водным предприятием, это обойдется почти в два миллиона евро, именно на такую сумму и была запрошена и получена поддержка в рамках меры Государственного центра опорных услуг "Доступные качественные публичные услуги".
Поддержка в размере 1,36 миллиона евро означает, что около 600000 евро придется внести самим. Волостное собрание решило, что 150000 евро из этой суммы покроет предприятие водоснабжения, а остальное возьмет на себя волость.
В Сонда будет модернизировано около 1330 метров канализационных труб и 24 точки подключения, а также построено 1438 метров нового трубопровода, что позволит подключить еще 48 участков недвижимости, где пока такой возможности нет. Старые очистные сооружения снесут и на их месте построят новые.
Направлять сточные воды в Кивиыли было бы слишком дорого
Также рассматривалась возможность не строить новые очистные сооружения в Сонда, а направлять сточные воды в городскую канализационную систему Кивиыли. Оттуда сточные воды поступают по коллектору Кивиыли-Пюсси в город Пюсси, где они перекачиваются под напором по канализационным трубам на очистные сооружения Кохтла-Ярве. Однако строительство примерно девяти километров необходимого для этого напорного трубопровода обойдется примерно в 1,3 миллиона евро, то есть вдвое дороже, чем строительство новых очистных сооружений.
В настоящее время предприятие водоснабжения путем тендера ищет проектировщика, тендер на строительство будет организован отдельно позже.
- Сонда - совершенно новый для нас район, который мы еще не очень хорошо знаем, - объяснил руководитель службы развития "Järve Biopuhastus" Эдуард Раэ, почему было решено разделить проектирование и строительство. - Прежде всего нужно сделать детальный проект, тогда при строительстве больше не будет сюрпризов и можно будет беспрепятственно двигаться вперед.
Все запланированные работы должны быть завершены к концу сентября 2026 года.