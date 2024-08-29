Тойлаская волость в недоумении Государство проводит интернет туда, где нет жителей

Волостной старейшина Эве Эаст написала в Министерство экономики и коммуникаций, что волость не один год подавала в министерство таблицы своих районов и учреждений, приоритетных с точки зрения развития широкополосной сети. Так, ранее при поддержке государства было создано подключение к быстрому интернету в поселке Кохтла-Нымме и деревне Сака, в меньшей мере оно было обеспечено также в деревнях Кохтла и Пюхайыэ.