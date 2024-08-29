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Тойлаская волость в недоумении Государство проводит интернет туда, где нет жителей

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Еще в 2017 году оптоволоконный кабель для скоростного интернета провели в деревню Пюхайыэ Тойлаской волости, где расположено также школьное здание, однако до крупнейшего центра волости - поселка Тойла - он до сих пор не дошел.
Еще в 2017 году оптоволоконный кабель для скоростного интернета провели в деревню Пюхайыэ Тойлаской волости, где расположено также школьное здание, однако до крупнейшего центра волости - поселка Тойла - он до сих пор не дошел. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление недовольно тем, что при поддержке государства скоростной интернет проводят туда, где пользователей нет, а люди в поселке Тойла остаются без него.

Волостной старейшина Эве Эаст написала в Министерство экономики и коммуникаций, что волость не один год подавала в министерство таблицы своих районов и учреждений, приоритетных с точки зрения развития широкополосной сети. Так, ранее при поддержке государства было создано подключение к быстрому интернету в поселке Кохтла-Нымме и деревне Сака, в меньшей мере оно было обеспечено также в деревнях Кохтла и Пюхайыэ.

Интернет - на садовые участки

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