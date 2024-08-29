Добровольцы помогают улучшать условия жизни рыб

В рамках проекта "LIFE IP CleanEST", направленного на очистку водоемов Вирумаа и улучшение условий жизни рыб, уже третье лето создаются нерестилища для рыбы. В первый раз это было сделано на реке Пада, в прошлом году на реке Пуртсе в Оанду, где также была снесена каменная насыпь, препятствовавшая движению рыбы, а в этом году на реке Оямаа.