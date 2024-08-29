На прошлой неделе с помощью участников толоки были созданы два новых нерестилища в реке Оямаа, а в начале августа озеро Рястикметса на Нарвском разрезе соединили с расположенным по соседству прудом.
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Добровольцы помогают улучшать условия жизни рыб
В минувшие выходные Департамент окружающей среды вновь пригласил волонтеров помочь улучшить условия жизни рыб.
В рамках проекта "LIFE IP CleanEST", направленного на очистку водоемов Вирумаа и улучшение условий жизни рыб, уже третье лето создаются нерестилища для рыбы. В первый раз это было сделано на реке Пада, в прошлом году на реке Пуртсе в Оанду, где также была снесена каменная насыпь, препятствовавшая движению рыбы, а в этом году на реке Оямаа.