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Добровольцы помогают улучшать условия жизни рыб

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Для строительства нерестилищ в реку Оямаа закладывали гравий и более крупные камни.
Для строительства нерестилищ в реку Оямаа закладывали гравий и более крупные камни. Фото: Keskkonnaamet

На прошлой неделе с помощью участников толоки были созданы два новых нерестилища в реке Оямаа, а в начале августа озеро Рястикметса на Нарвском разрезе соединили с расположенным по соседству прудом.

В минувшие выходные Департамент окружающей среды вновь пригласил волонтеров помочь улучшить условия жизни рыб.

В рамках проекта "LIFE IP CleanEST", направленного на очистку водоемов Вирумаа и улучшение условий жизни рыб, уже третье лето создаются нерестилища для рыбы. В первый раз это было сделано на реке Пада, в прошлом году на реке Пуртсе в Оанду, где также была снесена каменная насыпь, препятствовавшая движению рыбы, а в этом году на реке Оямаа.

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