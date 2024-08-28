Россия не пошла навстречу предложению Эстонии совместно измерить дно реки Нарва для определения мест установки буев, размечающих фарватер, пишет новостной портал Rus.ERR.
Россия отказалась заново разметить фарватер на реке Нарва
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, на сделанное в июле предложение Эстонии МИД РФ не дал конструктивного ответа. "В своем ответе Россия ставит предварительным условием совместного замера фарватера ратификацию договора о границе, что не относится к делу и ни в малейшей степени не связано с инцидентом, который Россия устроила на реке Нарва в мае", - сказал Цахкна.
Он добавил, как передает Rus.ERR, что независимо от статуса ратификации договора о границе Россия не имеет права пересекать временную контрольную линию и самовольно снимать пограничные буи в эстонских водах.
"Тем не менее, мы по-прежнему считаем необходимым разрешить ситуацию, возникшую в связи со снятием буев, уравновешенно и конструктивно, и считаем обоснованным сделанное Эстонией первоначальное предложение провести совместные замеры на реке Нарва, чтобы выяснить точную линию фарватера, которая могла сместиться в ходе десятилетий из-за природных условий", - добавил министр иностранных дел.
Напомним, в этом году Россия сообщила, что она не согласна с местом размещения примерно половины из 250 буев, запланированных к установке на реке Нарва, и в ночь на 23 мая российские пограничники сняли 25 установленных в эстонских водах буев. Их Россия до сих пор не вернула.