Россия отказалась заново разметить фарватер на реке Нарва

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, на сделанное в июле предложение Эстонии МИД РФ не дал конструктивного ответа. "В своем ответе Россия ставит предварительным условием совместного замера фарватера ратификацию договора о границе, что не относится к делу и ни в малейшей степени не связано с инцидентом, который Россия устроила на реке Нарва в мае", - сказал Цахкна.

Он добавил, как передает Rus.ERR, что независимо от статуса ратификации договора о границе Россия не имеет права пересекать временную контрольную линию и самовольно снимать пограничные буи в эстонских водах.

"Тем не менее, мы по-прежнему считаем необходимым разрешить ситуацию, возникшую в связи со снятием буев, уравновешенно и конструктивно, и считаем обоснованным сделанное Эстонией первоначальное предложение провести совместные замеры на реке Нарва, чтобы выяснить точную линию фарватера, которая могла сместиться в ходе десятилетий из-за природных условий", - добавил министр иностранных дел.

Напомним, в этом году Россия сообщила, что она не согласна с местом размещения примерно половины из 250 буев, запланированных к установке на реке Нарва, и в ночь на 23 мая российские пограничники сняли 25 установленных в эстонских водах буев. Их Россия до сих пор не вернула.