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ПЕРЕДОВИЦА Неудачное время для повышения цен

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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Krisana Antharith / PantherMedia / Krisana Antharith

Вопрос о том, сколько денег на детский спорт должны вносить родители, а сколько - все налогоплательщики, будь то из государственного или местного бюджета, является предметом бесконечных споров.

Как правило, символическая часть возлагается на плечи родителей, ведь детям важно заниматься спортом, который укрепляет здоровье, помогает предотвратить лишний вес, а также способствует продвижению в жизни. Когда отдельные талантливые и волевые молодые люди достигают вершин в спорте и своими победами дарят хорошие эмоции и подают пример более широкой общественности, это уже особый бонус.

Конечно, размер платы, вносимой родителями, может расти вместе с инфляцией и уровнем жизни. Однако важно оценить, когда и на сколько имеет смысл повысить размер участия. Одно дело, когда экономика растет, зарплаты повышаются, а безработица тает. Совсем другое дело, когда правительство (в которое входят и соцдемы, возглавляющие город Кохтла-Ярве) сокращает семейные пособия, повышает налог с оборота и подоходный налог, вводит налог на автомобили - иными словами, взваливает тяжкий груз прежде всего на плечи семей с детьми.

Именно в это время власти Кохтла-Ярве решили резко повысить цены на аренду плавательных бассейнов, забирая деньги из карманов родителей посещающих тренировки детей.

Можно понять, что город тоже переживает трудные времена и с деньгами туго. Но когда в это же время повышаются зарплаты руководителей города, а в канцелярию горсобрания принимают на работу нового человека, который в течение года до местных выборов должен будет, помимо всего прочего, фотографировать отцов города и выкладывать снимки в социальных сетях, то это вовсе не кажется своевременным.

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