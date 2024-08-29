ПЕРЕДОВИЦА Неудачное время для повышения цен

Как правило, символическая часть возлагается на плечи родителей, ведь детям важно заниматься спортом, который укрепляет здоровье, помогает предотвратить лишний вес, а также способствует продвижению в жизни. Когда отдельные талантливые и волевые молодые люди достигают вершин в спорте и своими победами дарят хорошие эмоции и подают пример более широкой общественности, это уже особый бонус.

Конечно, размер платы, вносимой родителями, может расти вместе с инфляцией и уровнем жизни. Однако важно оценить, когда и на сколько имеет смысл повысить размер участия. Одно дело, когда экономика растет, зарплаты повышаются, а безработица тает. Совсем другое дело, когда правительство (в которое входят и соцдемы, возглавляющие город Кохтла-Ярве) сокращает семейные пособия, повышает налог с оборота и подоходный налог, вводит налог на автомобили - иными словами, взваливает тяжкий груз прежде всего на плечи семей с детьми.

Именно в это время власти Кохтла-Ярве решили резко повысить цены на аренду плавательных бассейнов, забирая деньги из карманов родителей посещающих тренировки детей.

Можно понять, что город тоже переживает трудные времена и с деньгами туго. Но когда в это же время повышаются зарплаты руководителей города, а в канцелярию горсобрания принимают на работу нового человека, который в течение года до местных выборов должен будет, помимо всего прочего, фотографировать отцов города и выкладывать снимки в социальных сетях, то это вовсе не кажется своевременным.