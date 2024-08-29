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РАЗБОР Детсады со следующей недели переходят на эстонский язык. Как весь день оставаться на эстонской волне?

Ольга Григорьева, Ирена Хуттер и Сирье Маала говорят, что в Кохтла-Ярве к переходу готовились задолго. Поэтому в начинающемся учебном году будет полегче. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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Директор двух кохтла-ярвеских детсадов Сирье Маала считает самым важным при переходе, чтобы учителя по старой привычке не переходили на русский язык, ведь этим они оказали бы детям медвежью услугу.

Как в "Väikemees", расположенном в Ярвеской части города, так и в оруском детсаду "Muinasjutt" изменения произойдут не в одночасье - к переходу на эстонский язык тут шли несколько лет. В детсадах работают группы языкового погружения, использовалась также предлагаемая государством программа, приводящая в группы с русским языком обучения профессионального учителя эстонского языка. В Ору только группа самых маленьких детей до сих пор была русскоязычной.

Учителям, которым придется теперь переключиться на эстонский язык, конечно, будет, по словам Сирье Маала, тяжело. Хотя 1 сентября предъявит свои вызовы и тем, кто уже преподавал на эстонском языке.

- Я вижу, что учителя все-таки используют русский язык, когда могут. От этого надо как-то избавляться. Дети, конечно, общаются между собой на русском языке и они могут также делиться своими мыслями с учителем на русском языке, однако важно, чтобы учителя сами не поддались такому веянию и не стали разговаривать на русском языке.

Если языковая среда русскоязычная, как в Ору, то ребенок тоже не сможет разговаривать на эстонском языке где-то еще. "Если учитель будет нарушать это правило, то это очень печально. Это будет медвежья услуга детям, ведь они таким образом не научатся".

Непоколебимость приведет к цели

Своим учителям Сирье Маала рекомендует использовать шпаргалки.

- Учитель должен постоянно сопровождать свои действия эстоноязычной речью, и темы, которые предлагает ребенок, он тоже должен повторять на эстонском языке. Как сказали обучающие, лучше всего использовать определенные фразы. Я говорила учителям, чтобы они писали на стене часто используемые фразы. Русский язык можно использовать только тогда, когда существует опасная для ребенка ситуация, в противном случае из этого ничего не получится.

Работавшая раньше детсадовским учителем Сирье Маала убедилась, что непоколебимость приводит к цели. "Это действует, если русский язык не применяется. Сначала может наступить период молчания. Он может длиться даже год. Также обстоит дело с младенцем - он не разговаривает с тобой, но ведь ты постоянно с ним разговариваешь. И в какой-то момент он тоже заговорит".

Следит за правильным произношением

Сирье Маала постаралась укомплектовать команду таким образом, чтобы напарником учителя с русским родным языком был эстонец, слушая которого дети учатся правильно произносить слова. Так, напарниц-эстонок получили учитель "Väikemees" Ирена Хуттер и учитель "Muinasjutt" Ольга Григорьева. "У одной есть опыт, у другой - язык", - констатировали они.

У обеих имеется опыт преподавания на эстонском языке и переход их не пугает. "Попробуем и с родителями детей разговаривать только на эстонском языке", - сказала Ирена Хуттер.

Некоторые родители на эстонском языке справляются, некоторые - нет. Но уже раньше у большинства было ожидание, что их дети будут учиться на эстонском языке. "Все группы, которые были эстоноязычными или участвовали в пилотном проекте, переполнены. Например, в "Väikemees" русскоязычная группа оказалась самой маленькой", - сказала Сирье Маала.

Самая большая головная боль детсадовского руководителя - нехватка логопедов. В оруском детсаду логопед очень нужен, но сейчас никого на горизонте не видно. Прежний логопед, работавший в нескольких детсадах, уменьшил свою нагрузку, чтобы повысить собственный уровень эстонского языка.

Анна Смирнова, Ольга Евдокимова, Эне Тигас и Анне Хелк вместе анализировали, какая программа деятельности лучше для детсада "Potsataja", чтобы результативно перейти на эстоноязычное образование.
Анна Смирнова, Ольга Евдокимова, Эне Тигас и Анне Хелк вместе анализировали, какая программа деятельности лучше для детсада "Potsataja", чтобы результативно перейти на эстоноязычное образование. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Не на все сто, но на 99 процентов мы готовы"

- такую оценку дал своей готовности перейти на эстоноязычное образование коллектив нарвского детсада "Potsataja".

Самое большое изменение произойдет с 1 сентября в ясельных группах; в детсадовских группах и раньше внедрялось языковое погружение, пояснила завуч имеющего десять групп детсада "Potsataja" Анне Хелк. Однако теперь вся языковая среда должна стать эстоноязычной, и коллектив к этому давно готовился.

Например, Анне Хелк и учителя групп Ольга Евдокимова и Анна Смирнова участвуют в программе центра этики Тартуского университета, поддерживающей переход ида-вируских детсадов на эстоноязычное образование.

- Мы не обучаем языку, а помогаем при создании основанной на ценностях организационной культуры и планировании детсадовской деятельности по развитию, которые поддерживают переход, - пояснила координатор программы Эне Тигас.

Она является также одним из семи критических друзей программы, предлагающих взгляд со стороны на детсадовскую работу по развитию. "Мы начинаем с создания отношений с детсадом и вместе изучаем положение в настоящий момент, чтобы мы смогли обсудить и проанализировать, каков лучший план деятельности для каждого детсада", - пояснила Эне Тигас.

К действующей второй год программе присоединились детсады из всех самоуправлений Ида-Вирумаа, в том числе все детсады Кохтла-Ярве и почти все - Нарвы.

- Критические друзья поддерживают, консультируют и показывают нам возможности, - сказала Анне Хелк. Например, в октябре команда "Potsataja" отправится к коллегам из южной Эстонии за опытом уличного обучения.

- Мы много говорили о том, что такое уличное обучение, исходящее из потребностей ребенка обучение, проектное обучение. Мы участвовали в учебных курсах и у нас много идей, как помочь детям, чтобы они чувствовали себя в безопасности. А для учителей создана методическая копилка, где имеются все материалы, книги, видеофайлы и иллюстративные материалы, которые можно использовать, - рассказали учителя групп Ольга Евдокимова и Анна Смирнова.

Для своих коллег, которые еще не очень уверенно чувствует себя в эстонском языке, они готовы стать языковыми друзьями. "Если они смогут разговаривать с человеком, с которым чувствуют себя комфортно, то языковый барьер исчезнет. Мы сможем их подбодрить".

Эне Тигас заметила, что в Ида-Вирумаа много людей, которые когда-то знали эстонский язык, но не применяли его, и язык забылся. "Пассивный язык где-то в голове имеется, но необходима смелость разговаривать. Я считаю, что тогда язык вернется". 

Опытные обучающие Малле Труммар и Леа Майберг говорили о том, как создать богатую в языковом отношении учебную среду и адаптироваться к изменениям.
Опытные обучающие Малле Труммар и Леа Майберг говорили о том, как создать богатую в языковом отношении учебную среду и адаптироваться к изменениям. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Как справиться с языковой усталостью?

Вероятно, языковая усталость возникает не только у детей, но и у взрослых, у которых домашний язык другой. Как справиться с этим и пройдет ли это в какой-то момент?

Вопрос о языковой усталости встал на организованном центром этики Тартуского университета семинаре, на котором учителя ида-вируских детсадов сосредоточились на создании богатой в языковом отношении и исходящей из потребностей ребенка учебной среде.

- Языковая усталость возникает потому, что ты должен все время напряженно думать. В случае детей я не очень боюсь этого, ведь дети играют между собой, используя свой родной язык, - отметила ведущая обучения Леа Майберг - учитель эстонского языка в таллиннском детском саду "Täheke", опытный преподаватель языкового обучения и автор учебных материалов.

Детям обязательно нужно предоставлять время для свободной игры, добавила учитель языкового погружения кохтла-ярвеского детсада "Kirju-Mirju", руководитель регионального методического центра и опытный преподаватель языкового погружения Малле Труммар. "Мы не можем планировать все по часам, ребенок должен уметь и сам находить себе занятие. Если мы перестараемся с планированием, то такое умение не возникнет".

Что касается языковой усталости, то, по словам Леа Майберг, она с большей вероятностью возникнет у учителей.

- Я представляю себе, что у учителя, до сих пор работавшего на русском языке, с переходом на эстоноязычное образование в первый месяц возникнет безумная усталость, как психологическая, так и физическая. Весь первый год будет крайне тяжелым. Мы в своем детсаду приняли решение, что все равно, какие бы мероприятия или проекты ни предлагал город, учитель сам будет решать, участвовать ему в какой-то внедетсадовской деятельности или нет. Если он решит, что в первый год не в силах это делать, то участвовать не будет.

Леа Майберг призвала детсадовских руководителей стоять за своих учителей и давать им возможность вздохнуть.

- Прежде всего учитель должен обрести в группе безопасность как для себя, так и для ребенка. Это потребует вживания и привыкания, чтобы работать на другом языке и по другой методике. Важно, чтобы детсад смог идти в ногу. На это потребуется один-два года, пока все не утрясется и детсад с русским языком обучения не превратится в эстоноязычное учреждение.

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