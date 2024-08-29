РАЗБОР Детсады со следующей недели переходят на эстонский язык. Как весь день оставаться на эстонской волне?

Директор двух кохтла-ярвеских детсадов Сирье Маала считает самым важным при переходе, чтобы учителя по старой привычке не переходили на русский язык, ведь этим они оказали бы детям медвежью услугу.

Как в "Väikemees", расположенном в Ярвеской части города, так и в оруском детсаду "Muinasjutt" изменения произойдут не в одночасье - к переходу на эстонский язык тут шли несколько лет. В детсадах работают группы языкового погружения, использовалась также предлагаемая государством программа, приводящая в группы с русским языком обучения профессионального учителя эстонского языка. В Ору только группа самых маленьких детей до сих пор была русскоязычной.

Учителям, которым придется теперь переключиться на эстонский язык, конечно, будет, по словам Сирье Маала, тяжело. Хотя 1 сентября предъявит свои вызовы и тем, кто уже преподавал на эстонском языке.

- Я вижу, что учителя все-таки используют русский язык, когда могут. От этого надо как-то избавляться. Дети, конечно, общаются между собой на русском языке и они могут также делиться своими мыслями с учителем на русском языке, однако важно, чтобы учителя сами не поддались такому веянию и не стали разговаривать на русском языке.

Если языковая среда русскоязычная, как в Ору, то ребенок тоже не сможет разговаривать на эстонском языке где-то еще. "Если учитель будет нарушать это правило, то это очень печально. Это будет медвежья услуга детям, ведь они таким образом не научатся".

Непоколебимость приведет к цели

Своим учителям Сирье Маала рекомендует использовать шпаргалки.