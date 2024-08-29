По данным нескольких плавательных клубов Кохтла-Ярве, многие дети будут вынуждены прекратить занятия плаванием, поскольку с сентября городское управление резко повысит цены на аренду бассейнов. Горуправа советует клубам самим более рачительно хозяйствовать.
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Спортивные клубы Кохтла-Ярве протестуют против повышения цен на аренду бассейнов
Плавательные клубы "Aktiiv" и "NRK Kalev" в своем письме протеста в городское собрание требуют отменить повышение арендной платы: если родителям придется платить больше за тренировки своих детей, многие дети бросят занятия и окажутся на улице.