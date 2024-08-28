Накануне 1 сентября в Нарве сохраняется нехватка педагогов и опорных специалистов для школ и детсадов

"Ситуация в целом стабильная и позволяет начать новый учебный год во вполне обычном режиме. Однако некоторых специалистов - два учителя математики, учитель человековедения, учитель природоведения, учитель английского, учитель химии - все же до сих пор найти не удалось, то есть поиск продолжается", - сообщила руководитель городской службы образования Лариса Дегель.

"По-прежнему идет поиск опорных специалистов. На сегодняшний день школы ищут психологов на 2,5 ставки, логопедов на 4 ставки и спецпедагогов на 2 ставки; в детских садах ищут логопедов на 11,1 ставки и спецпедагогов на 2 ставки", - добавила Дегель.

На совещании директоров нарвских муниципальных образовательных учреждений 22 августа было решено продлить до 31 августа все конкурсы по поиску учителей и опорных специалистов, которых пока не удалось найти.