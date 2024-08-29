Акционерное общество "Riigi Kinnisvara" в сотрудничестве с Министерством образования и науки Эстонии провело конкурс проектов реконструкции интерьеров Нарвской Ваналиннаской основной школы. Было представлено семь проектов, из которых жюри выбрало победителем концепцию архитектурных бюро "Argus" и "Arhitekt Must" под названием "Kaared", что в переводе - дуги или арки. Авторами этого элегантного проекта выступили Мари Расс, Маргит Аргус, Отт Альвер, Альвин Ярвинг и Патрик Парбо.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Для Нарвской Ваналиннаской основной школы придуманы восхитительные интерьеры с арками
Общий призовой фонд проведенного конкурса составляет 32000 евро: первое место, победитель - 12000 евро, второе место - 9000 евро, третье место - 6000 евро, поощрительная премия - 3000 евро.
- Объект архитектурного конкурса - Нарвская Ваналиннаская основная школа, которая расположена в Нарве по ул. Краави 2. Здание является памятником культурного наследия.
- В 1847 году это здание было приобретено министерством образования Российской империи, и с той поры в нем размещаются учебные заведения.
- Нарвская Ваналиннаская основная школа является школой с языковым погружением, рассчитанной на 432 ученика и приблизительно 60 учителей.
По мнению жюри, положительные отзывы получили те представленные на конкурс проекты, которые не стремились кардинально изменить историческое здание Нарвской Ваналиннаской основной школы. Победившая работа была признана целостным решением как с точки зрения эстетики презентации, так и с позиции концепции обновленной внутренней архитектуры.
- Победившее решение обладает четкой и функционирующей планировкой, соответствующей требованиям к пространственной программе. Это решение также отвечает ожиданиям школы по обеспечению повседневной работы, и доступность в историческом здании будет гарантирована, - отметил Индрек Рийсаар, председатель жюри и руководитель отдела управления государственной собственностью в Министерстве образования и науки.
Другие работы, представленные на этот конкурс, можно увидеть на веб-сайте АО "Riigi Kinnisvara".
- Сильной стороной победившего проекта является новое и свежее решение школьного пространства, которое вызвало восхищение у всех членов жюри, - добавила Пилле Лаусмяэ-Лыоке, член жюри и эксперт по внутренней архитектуре.
По словам заместителя канцлера Министерства образования и науки Хенри Каттаго, министерство много вложило в упорядочение школьной сети Ида-Вирумаа, чтобы поддержать переход на обучение на эстонском языке и улучшить условия обучения. Теперь же очередь дошла и до Нарвской Ваналиннаской основной школы, являющейся по форме управления государственной.
- Я рад, что, несмотря на сложность задания, обусловленную историческим зданием, количество участников было большим, а представленные работы - высокого уровня. Проектирование планируется на следующий год, а реконструкция будет проводиться постепенно, чтобы не нарушать учебный процесс. После завершения строительных работ в Нарве создастся целостный образовательный квартал, - прокомментировал Каттаго.
С победителем конкурса будет заключен контракт на подготовку проекта реконструкции на основе предложенной им концепции на сумму 553100 евро (без учета налога с оборота).