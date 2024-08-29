ГАЛЕРЕЯ Для Нарвской Ваналиннаской основной школы придуманы восхитительные интерьеры с арками

По словам заместителя канцлера Министерства образования и науки Хенри Каттаго, министерство много вложило в упорядочение школьной сети Ида-Вирумаа, чтобы поддержать переход на обучение на эстонском языке и улучшить условия обучения. Теперь же очередь дошла и до Нарвской Ваналиннаской основной школы, являющейся по форме управления государственной.

- Я рад, что, несмотря на сложность задания, обусловленную историческим зданием, количество участников было большим, а представленные работы - высокого уровня. Проектирование планируется на следующий год, а реконструкция будет проводиться постепенно, чтобы не нарушать учебный процесс. После завершения строительных работ в Нарве создастся целостный образовательный квартал, - прокомментировал Каттаго.

С победителем конкурса будет заключен контракт на подготовку проекта реконструкции на основе предложенной им концепции на сумму 553100 евро (без учета налога с оборота).