Чт, 29.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Водителям следует стать предельно осторожными: у лосей и оленей начинается гон

Copy
Лось на дороге. Иллюстративное фото.
Лось на дороге. Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

У лосей и благородных оленей вскоре начнется гон, а это значит, что на рассвете и в вечерние сумерки водителям на дорогах следует быть предельно внимательными, напомнил в передаче "Terevisioon" на канале ETV специалист по защите природы Тыну Тальви. Его рекомендации приводит новостной портал Rus.ERR.

"Животные, родившиеся в конце весны и в начале лета, уже выросли и становятся самостоятельными. Если лето было спокойным временем в дикой природе, то сейчас это активный период, когда животные познают мир, - сообщил Тыну Тальви, добавив, что у лосей и оленей сейчас начинается гон. - Если речь идет о косулях, оленях или кабанах, то не пытайтесь проехать дальше. Нужно притормозить и даже остановиться, так как эти животные передвигаются группами".

По словам Тальви, водителям обязательно следует учитывать дорожные знаки, предупреждающие о возможности появления на дороге животных, так как, например, лоси десятилетиями используют одни и те же тропинки.

Также важно знать, что парнокопытные ведут стадный образ жизни, поэтому, если на дорогу выскочило одно животное, то за ним могут последовать еще пара десятков.

По статистике, сообщает Rus.ERR, в среднем за день в Эстонии происходит 16 ДТП с участием диких животных, чаще всего - косуль.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх