Водителям следует стать предельно осторожными: у лосей и оленей начинается гон

"Животные, родившиеся в конце весны и в начале лета, уже выросли и становятся самостоятельными. Если лето было спокойным временем в дикой природе, то сейчас это активный период, когда животные познают мир, - сообщил Тыну Тальви, добавив, что у лосей и оленей сейчас начинается гон. - Если речь идет о косулях, оленях или кабанах, то не пытайтесь проехать дальше. Нужно притормозить и даже остановиться, так как эти животные передвигаются группами".