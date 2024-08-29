У лосей и благородных оленей вскоре начнется гон, а это значит, что на рассвете и в вечерние сумерки водителям на дорогах следует быть предельно внимательными, напомнил в передаче "Terevisioon" на канале ETV специалист по защите природы Тыну Тальви. Его рекомендации приводит новостной портал Rus.ERR.
Водителям следует стать предельно осторожными: у лосей и оленей начинается гон
"Животные, родившиеся в конце весны и в начале лета, уже выросли и становятся самостоятельными. Если лето было спокойным временем в дикой природе, то сейчас это активный период, когда животные познают мир, - сообщил Тыну Тальви, добавив, что у лосей и оленей сейчас начинается гон. - Если речь идет о косулях, оленях или кабанах, то не пытайтесь проехать дальше. Нужно притормозить и даже остановиться, так как эти животные передвигаются группами".
По словам Тальви, водителям обязательно следует учитывать дорожные знаки, предупреждающие о возможности появления на дороге животных, так как, например, лоси десятилетиями используют одни и те же тропинки.
Также важно знать, что парнокопытные ведут стадный образ жизни, поэтому, если на дорогу выскочило одно животное, то за ним могут последовать еще пара десятков.
По статистике, сообщает Rus.ERR, в среднем за день в Эстонии происходит 16 ДТП с участием диких животных, чаще всего - косуль.