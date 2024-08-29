В городском собрании Кохтла-Ярве в качестве главного специалиста по связям с общественностью приступил к работе Михаил Таммеару. Он в предыдущие годы занимал должность руководителя по связям с общественностью в Ида-Вируской центральной больнице.
Кохтла-Ярвеское горсобрание взяло на работу специалиста для налаживания связей и имиджа
Должность руководителя по связям с общественностью новая, созданная в горсобрании за год до следующих местных выборов. Ранее канцелярия горсобрания в таком специалисте не нуждалась.
Несколькими годами ранее в канцелярии должность референта занимал Игорь Парв.
Таммеару назначили на должность по результатам конкурса. В его обязанности входит публиковать и передавать информацию о деятельности горсобрания, общаться со СМИ, знакомить c деятельностью горсобрания и формировать имидж города.