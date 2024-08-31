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ОПРОС Был ли у вас учитель, запомнившийся на всю жизнь?

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Доска в классе Кохтла-Ярвеской гимназии. Снимок иллюстративный.
Доска в классе Кохтла-Ярвеской гимназии. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees
Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Зинаида ЛААС, пенсионер:

- Мне не повезло: первая учительница оказалась злая, не любила людей и детей. Думаю, это повлияло на то, что я никогда не любила школу. Родилась я в Сибири, закончила семь классов и встречала хороших учителей, нравилась, например, учительница литературы. Моя дочь - учитель музыки, но и ей тоже не советовала идти в школу, работает в детсаду.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Елена НАГАЕВА, мастер маникюра:

- Есть такая - Зоя Дмитриевна Иванова, моя первая учительница в силламяэской школе. Строгая, но справедливая, очень ей благодарна за эти первые годы, часто вспоминаю.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Индрек МЕТСАТАЛУ, руководитель:

- Учился в основной школе в Кохтла-Нымме, всем бы ее советовал. След в душе оставила учитель начальных классов, ее фамилия Алгнурме, имя сейчас не могу вспомнить. Благодаря доброму и внимательному учителю все хорошо сложилось в школе и дальше.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Галина НОВИКОВА, пенсионер:

- Мне можно позавидовать - повезло с учителями. Не хочется никого выделять, много прекрасных наставников встретилось - училась во второй и тринадцатой школах Кохтла-Ярве, потом в рижском техникуме и Таллиннском техническом университете. Получила основательные и крепкие знания языков, реальных предметов - все это помогло получить профессию инженера-экономиста. Но одного педагога все-таки назову - Антоние Лааман, в Кохтла-Ярвеской музыкальной школе. Она прошла множество испытаний - войну, тюрьму, Сибирь, но осталась доброй, нежной и внимательной к детям.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Яна КОЛГА, преподаватель университета:

- Учитель английского языка в Кохтла-Ныммеской школе Эха Сааристе очень повлияла на мою жизнь - настолько увлекла, что я пошла по ее следам. Сейчас работаю в Нарвском колледже Тартуского университета.

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