Партия реформ начала готовить себе кадры к выборам в Нарве и Силламяэ

Руководителем Нарвского округа Партии реформ была избрана Вероника Берзин, в правление округа вошли Рене Абрамсон и Евгений Сазонов. Председателем Силламяэского округа избрана Светлана Коновалова, а в правлении - Наталья Юргенс и Юри Ноорлинд.

Все перечисленные люди стали членами Партии реформ совсем недавно - в июле или августе 2024 года.

По словам генерального секретаря Партии реформ Тимо Суслова, реформисты в Силламяэ и Нарве планируют выйти со своим списком на предстоящих муниципальных выборах. "Перед новыми региональными организациями стоит задача сформировать сильный избирательный список для муниципальных выборов осенью 2025 года", - сказал Суслов.

Rus.ERR напоминает, что Партия реформ и ранее неоднократно пыталась развить активную деятельность в Нарве, но эти попытки обычно не приводили к какому-либо существенному результату.