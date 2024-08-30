Экономика Эстонии упала во втором квартале на процент, но видны признаки улучшения

Во втором квартале ВВП Эстонии в текущих ценах составил 9,8 миллиарда евро.

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в отличие от предыдущих кварталов, во втором квартале этого года в экономике Эстонии наблюдаются некоторые признаки улучшения. "Из наиболее весомых отраслей существенное отрицательное влияние на экономику в этот период оказали лишь торговля и строительство. Вклад обрабатывающей промышленности во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года не изменился, - рассказал Мюйрсепп. По его словам, положительно на экономику в основном повлияли операции с недвижимым имуществом.

Как и в предыдущие два квартала, положительное влияние на экономику оказал рост налоговых поступлений. Увеличилось поступление налога с оборота и некоторых акцизов.

Сокращение частного потребления осталось на уровне первого квартала и составило 1,3%. Сильнее всего сократились расходы домохозяйств на одежду и обувь. Кроме того, значительно снизились расходы на транспорт, а также прочие товары и услуги. В небольшой степени выросли расходы на финансовые и страховые услуги, питание, размещение и жилье.

Ситуация во внешней торговле во втором квартале улучшилась. Падение экспорта и импорта сократилось лишь на 1,6% и 0,3% соответственно. Рассматриваемый отдельно товарообмен сократился в обоих направлениях еще на несколько процентов. В экспорте услуг наблюдался незначительный рост, импорт услуг, как и в первом квартале, вырос. Чистый экспорт остается положительным третий квартал подряд.

Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП остался на том же уровне, что и в первом квартале этого года. По сравнению со вторым кварталом прошлого года ВВП снизился на 1,3%.