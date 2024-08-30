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Ночью в Нарве сгорел автомобиль

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Сгоревший автомобиль. Иллюстративное фото.
Сгоревший автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Lääne päästekeskus

Быстро потушить огонь своими силами люди не смогли, так что вызвали пожарных.

В центр тревоги в ночь на пятницу, 30 августа, в 00.41 поступило сообщение о горящем на нарвской улице Солдина легковом автомобиле. Пожар пытались потушить на месте с помощью ручного огнетушителя, но полностью ликвидировать возгорание не удалось.

К моменту прибытия спасателей горело переднее левое колесо и пространство под капотом, огонь также распространился на кабину.

Пожар был локализован в 00.54 и полностью потушен в 1.11.

О причине возгорания не сообщается.

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Нарва
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