Ночью в Нарве сгорел автомобиль

В центр тревоги в ночь на пятницу, 30 августа, в 00.41 поступило сообщение о горящем на нарвской улице Солдина легковом автомобиле. Пожар пытались потушить на месте с помощью ручного огнетушителя, но полностью ликвидировать возгорание не удалось.