Рихо Кеэрме занял в Латвии третье место

- Условия трассы были сложными из-за комбинации выпавшего накануне дождя и сухой погоды в день соревнования, - сказал Рихо Кеэрме.

Эндуро напоминает раллийную гонку своими скоростными испытаниями и промежуточными проездами, и уже на подходе к первому скоростному испытанию у Кеэрме возникли технические проблемы. Откуда-то протекала охлаждающая жидкость и перед стартом в систему охлаждения подлили газированную воду, которая оказалась у одного знакомого, который подошел поинтересоваться, что случилось.

- На месте я не нашел утечки, да и позднее дома пришлось довольно много поразмышлять и поразбирать, прежде чем обнаружил одну лопнувшую трубку внутри рамы, - рассказал Кеэрме.

С этого момента под рукой всегда была бутылка воды, чтобы пополнять охлаждающую систему, однако гонку спортсмен все же завершил.

- Поэтому поначалу ехал поспокойнее, но, к счастью, утечка была умеренная и ехать позволила. Перед скоростным испытанием полностью заливал радиатор. Глупо было бы преодолеть такое большое расстояние и отказаться от соревнования перед самым стартом, - добавил Кеэрме.