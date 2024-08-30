В выходные в Латвии в Видрижи прошел этап чемпионатов Эстонии и Латвии по мотогонкам эндуро. В сложных трассовых условиях и наперекор техническим неполадкам Рихо Кеэрме занял там третье место в классе Е1, став также лучшим среди ида-вируских участников соревнования.
Рихо Кеэрме занял в Латвии третье место
- Условия трассы были сложными из-за комбинации выпавшего накануне дождя и сухой погоды в день соревнования, - сказал Рихо Кеэрме.
Эндуро напоминает раллийную гонку своими скоростными испытаниями и промежуточными проездами, и уже на подходе к первому скоростному испытанию у Кеэрме возникли технические проблемы. Откуда-то протекала охлаждающая жидкость и перед стартом в систему охлаждения подлили газированную воду, которая оказалась у одного знакомого, который подошел поинтересоваться, что случилось.
- На месте я не нашел утечки, да и позднее дома пришлось довольно много поразмышлять и поразбирать, прежде чем обнаружил одну лопнувшую трубку внутри рамы, - рассказал Кеэрме.
С этого момента под рукой всегда была бутылка воды, чтобы пополнять охлаждающую систему, однако гонку спортсмен все же завершил.
- Поэтому поначалу ехал поспокойнее, но, к счастью, утечка была умеренная и ехать позволила. Перед скоростным испытанием полностью заливал радиатор. Глупо было бы преодолеть такое большое расстояние и отказаться от соревнования перед самым стартом, - добавил Кеэрме.