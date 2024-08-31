Сотрудники недоходного общества "Каждому ребенку - семья", выяснив, что тридцать детей из кризисных семей не имеют возможности собрать принадлежности для школы, так как у родителей нет средств на все необходимое, впервые обратились за помощью к горожанам - и получили настолько активный отклик, что за пару недель было собрано даже больше, чем ожидали.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ⟩ Собрали в школу всем миром
Офис недоходного общества "Каждому ребенку - семья" ("Igale Lapsele Pere") в конце августа заполнен пакетами и коробками, на диванах разложены карандаши, краски, тетрадки и прочая мелочь, которую скоро уложат в пакеты или рюкзаки - в канун 1 сентября все отправится адресатам.
- Помощь оказываем точечную, потому что дети нуждаются в разных вещах - кому-то нужен только рюкзак, ранец или альбом, ручки-карандаши, есть и такие, у кого вообще ничего нет, - рассказывает одна из сотрудников организации Татьяна Реммельгас. - Каждый обязательно что-то получит. Хотя в объявлении мы просили канцтовары, люди приносили и привозили разные вещи, вплоть до игрушек, одежды и постельного белья - мы не отказывались, все пригодится. Даже игрушки и разные другие вещи, иногда использованные, но в хорошем состоянии.
Ее коллега Ирина Москвитина добавила, что, отдавая вещи, многие даже не хотели называть свои имена. Приносили игрушки, очень трогательный подарок поступил от девочки - она собрала в пакет куклу Барби, шоколад, ободки для волос и музыкальную колонку. Не для школы, зато от всей души.
- Успех этой акции говорит о том, что в Ида-Вирумаа живет много людей с добрым сердцем, горожане проявляют эмпатию по отношению к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, неважно, по какой причине.
Региональный директор недоходного общества "Каждому ребенку - семья" Любовь Дорошенко выражает благодарность всем, кто нашел время и возможность помочь.
- Очень помогли в организации акции сотрудники Кохтла-Ярвеского молодежного центра под руководством Алисы Линтер, они и сами принесли немало нужного. Фирмы "N&V" и "Büroomaailm" предложили подарочные карточки - мы сами выбрали то, что нужно ребятам. "PETTAN OÜ", учебный центр Керсти Вылу, лично Ирина Линде и Евгений Макаров перечислили деньги, разрешив их потратить и на одежду - некоторые дети нуждаются именно в этом.
К урокам готовы
Теперь подопечные общества "Каждому ребенку - семья" готовы к началу учебного года, но сотрудники организации из опыта знают: через какое-то время тетради могут закончиться, карандаши - потеряться и так далее. Поэтому все, что останется после распределения, сохранят и будут выдавать по необходимости.
- Есть кризисные семьи, которые нуждаются во многом, вплоть до кроватей, постельного белья и мебели, - замечают собеседницы. - Нам нужны развивающие книжки, раскраски, игрушки. Люди нам предлагали разное, что точно пригодилось бы, но мы не можем принять, потому что некуда: офис маленький, а складских помещений нет. Вдруг кто-то сможет нам предложить площадь для хранения?
Помочь пережить трудности
Офис общества "Каждому ребенку - семья" открылся в Кохтла-Ярве два года назад, главная задача отражена в названии - помочь семьям решить жизненные трудности, чтобы дети оставались жить дома. С самого начала здесь открылась и успешно работает группа поддержки взрослых, есть результат - ряд семей смогли справиться с трудностями. В начале учебного года откроют группы для молодежи.
- Трудно поверить, но есть дети, за всю свою жизнь не бывавшие за пределами своего места жительства - даже на море, живя в десяти минутах езды от него, - приводит грустный пример Любовь Дорошенко. - Не говоря об отдыхе в лагерях или посещении каких-то интересных мест. Нынешним летом мы устроили несколько ребят в спортивный лагерь, свозили группу в приключенческий парк - эмоциям не было предела. Эти поездки помогают создать доверие, показать что-то другое, непривычное, научиться преодолевать себя в чем-то. Готовы продолжать такую практику и дальше, но для этого нужны средства - будем писать проекты, устраивать благотворительные акции, искать разные возможности. Начинали с десяти семей, сейчас в списке двадцать восемь, в которых воспитывается более пятидесяти детей. Есть семья, в которой восемь детей, пятеро из которых школьники, есть одинокие мамы и отцы, которые временно оказались в сложной ситуации, а наша поддержка может им помочь преодолеть трудности.
Список постоянно меняется - кто-то решает свои проблемы и выходит из-под опеки, а кто-то добавляется.
- Потребность в наших услугах растет, - с сожалением констатирует факт руководитель. - Есть разные нужды, втроем нам справиться сложно, поэтому были бы рады любой помощи. И не только материальной, например, иногда необходимо сделать уборку, потому что хозяевам из-за физических проблем это делать трудно, а пригласить уборщиков за деньги не позволяет доход. Волонтеры, обладающие свободным временем и желанием помогать другим, могли бы выручить. Еще раз подчеркну, что недоходное общество "Каждому ребенку - семья" радо любой помощи в достижении главной цели - сделать все возможное, чтобы дети росли в своих семьях.
Августовская акция завершилась, но если люди хотят чем-то поделиться или помочь делом, можно связаться со специалистами по телефонам: Любовь - 5770 5477; Татьяна - 551 1013, Ирина - 528 1354.