БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ Собрали в школу всем миром

- Трудно поверить, но есть дети, за всю свою жизнь не бывавшие за пределами своего места жительства - даже на море, живя в десяти минутах езды от него, - приводит грустный пример Любовь Дорошенко. - Не говоря об отдыхе в лагерях или посещении каких-то интересных мест. Нынешним летом мы устроили несколько ребят в спортивный лагерь, свозили группу в приключенческий парк - эмоциям не было предела. Эти поездки помогают создать доверие, показать что-то другое, непривычное, научиться преодолевать себя в чем-то. Готовы продолжать такую практику и дальше, но для этого нужны средства - будем писать проекты, устраивать благотворительные акции, искать разные возможности. Начинали с десяти семей, сейчас в списке двадцать восемь, в которых воспитывается более пятидесяти детей. Есть семья, в которой восемь детей, пятеро из которых школьники, есть одинокие мамы и отцы, которые временно оказались в сложной ситуации, а наша поддержка может им помочь преодолеть трудности.