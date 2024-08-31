К новости о том, что в конце года ожидается рост экономики, следует относиться с большой осторожностью. Во-первых, этого может не произойти, если правительство, которое только что приступило к переговорам по госбюджету на предстоящий год, не сможет разработать программу стимулирования экономики. И даже если к концу года экономика вырастет минимально, совершенно очевидно, что покупательная способность и уверенность людей снизятся, поскольку ускоряющийся рост цен сведет на нет положительные эффекты.
Михаил Кылварт: Партия реформ за три года отбросила уровень жизни на семь лет назад
Не исключено, что экономическая политика Партии реформ, заключающаяся в ожидании, пока экономика начнет расти сама по себе, могла бы сработать, если бы "белки" параллельно с ожиданием не устроили налоговый фестиваль в плохом смысле этого слова. В результате экономика Эстонии продолжит падать, и это на фоне относительно оптимистичной европейской экономической ситуации.
Как прогнозировал в конце прошлого года МВФ, в этом году Эстония останется единственной страной в Европе с отрицательным экономическим ростом по итогам года. Экономические показатели ЕС в целом растут, как и показатели Украины и России, но в Эстонии наблюдается спад. Очевидно, это нельзя объяснить геополитикой, слабостью экспортных рынков и так далее.
Пенсионеры платят, зарплата членов Рийгикогу растет
Причина трехлетнего спада - некомпетентность Партии реформ и беспомощность ее партнеров по коалиции. С самого начала было ясно, что повышение налогов и обременение этим людей с самыми низкими доходами приведут к росту социального неравенства и сокращению налоговых поступлений.
Если государство ежемесячно забирает у пенсионера 15 евро в виде подоходного налога, это не добавляет 15 евро в государственный бюджет с каждого пенсионера. Пенсионер все равно отнес бы эти 15 евро в магазин, заплатил бы налог с оборота, а продавец все равно заплатил бы свои налоги. Несомненно, пенсионеры, которые и так являются одними из самых бедных в Европейском союзе, потеряют больше всех. При этом председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн утверждает, что подоходный налог останется совершенно незаметным для пенсионеров.
Это первый в истории Эстонии кризис, когда государство целенаправленно атакует самых бедных: пенсионеров - подоходным налогом на пенсии, сельских жителей и семьи с детьми - налогом на автомобили, ограничивающим их мобильность. В то же время государство не трогает миллиардные прибыли банков, а более состоятельные даже получат прибавку к зарплате. Например, благодаря налоговой реформе члены Рийгикогу будут получать дополнительно 450 евро в год.
Вместо налогового фестиваля в Эстонии следует реализовать три конкретные вещи: ввести чрезвычайный налог на прибыль банков, который принес бы государству полмиллиарда евро в год, сократить число чиновников, что добавило бы 300 миллионов евро, и ввести ступенчатый подоходный налог. А не предоставлять льготы богатым, что Партия реформ планирует сделать через полтора года, ведь это будет означать для государственного бюджета минус 400 миллионов евро.
Все это позволило бы избежать повышения существующих и введения новых налогов, и Эстония вновь оказалась бы в числе ведущих стран Европейского союза, где она находилась под руководством Центристской партии. Каждый день промедления в принятии этих решений означает закрытие сельских школ, разрушение дорог, рост цен и обнищание пенсионеров.
"Вместо налогового фестиваля в Эстонии следует реализовать три конкретные вещи: ввести чрезвычайный налог на прибыль банков, сократить число чиновников, что добавит 300 миллионов евро, и ввести прогрессивный подоходный налог".Михаил Кылварт, председатель Центристской партии Эстонии
О сокращениях в госсекторе объявила предыдущая коалиция под руководством Каи Каллас, однако число чиновников с каждым годом все равно увеличивается. К сожалению, никаких реальных шагов не предпринимается. Обещанного партией "Eesti 200" стратегического плана по созданию персонального государства до сих пор не существует, а по объему инвестиций в искусственный интеллект государственный сектор Эстонии занимает третье место снизу в Европейском союзе. Так технологическую революцию в государственном секторе не совершить.
Третий год на последнем месте
Налоговый хаос, устроенный Партией реформ, также означает, что уверенность граждан и предприятий в завтрашнем дне неуклонно снижается. Индекс потребительского доверия в Эстонии продолжает оставаться самым низким во всем Европейском союзе. Люди не рискуют тратить те небольшие сбережения, которые у них остались, потому что не знают, что правительство придумает завтра. Предприятия, в свою очередь, откладывают инвестиции и переводят бизнес в другие страны. Мы вновь имеем дело с ситуацией, когда повышение существующих и введение новых налогов только вредит государственному бюджету.
В долгосрочной перспективе падение Euribor будет полезно для европейских экономик, но для Эстонии это все равно будет означать последнее место в Европейском союзе. Возможно, наша экономика прекратит падение и даже выйдет наконец-то в небольшой плюс, но с этим правительством последнее место в Евросоюзе гарантировано нам и в следующем году. Это будет последнее место третий год подряд - историческое "достижение" для Эстонии.
К сожалению, приходится признать, что даже полупроцентный экономический рост в контексте высокой инфляции означает, что эстонский народ с каждым днем становится беднее. За три года Партия реформ отбросила уровень жизни на семь лет назад. Символично и то, что в последний раз так плохо мы жили при правительстве Таави Рыйваса. Партия реформ сумела быстро уничтожить результаты работы коалиций, возглавлявшихся Центристской партией, и не намерена останавливаться на достигнутом.