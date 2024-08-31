О сокращениях в госсекторе объявила предыдущая коалиция под руководством Каи Каллас, однако число чиновников с каждым годом все равно увеличивается. К сожалению, никаких реальных шагов не предпринимается. Обещанного партией "Eesti 200" стратегического плана по созданию персонального государства до сих пор не существует, а по объему инвестиций в искусственный интеллект государственный сектор Эстонии занимает третье место снизу в Европейском союзе. Так технологическую революцию в государственном секторе не совершить.

Третий год на последнем месте

Налоговый хаос, устроенный Партией реформ, также означает, что уверенность граждан и предприятий в завтрашнем дне неуклонно снижается. Индекс потребительского доверия в Эстонии продолжает оставаться самым низким во всем Европейском союзе. Люди не рискуют тратить те небольшие сбережения, которые у них остались, потому что не знают, что правительство придумает завтра. Предприятия, в свою очередь, откладывают инвестиции и переводят бизнес в другие страны. Мы вновь имеем дело с ситуацией, когда повышение существующих и введение новых налогов только вредит государственному бюджету.

В долгосрочной перспективе падение Euribor будет полезно для европейских экономик, но для Эстонии это все равно будет означать последнее место в Европейском союзе. Возможно, наша экономика прекратит падение и даже выйдет наконец-то в небольшой плюс, но с этим правительством последнее место в Евросоюзе гарантировано нам и в следующем году. Это будет последнее место третий год подряд - историческое "достижение" для Эстонии.

К сожалению, приходится признать, что даже полупроцентный экономический рост в контексте высокой инфляции означает, что эстонский народ с каждым днем становится беднее. За три года Партия реформ отбросила уровень жизни на семь лет назад. Символично и то, что в последний раз так плохо мы жили при правительстве Таави Рыйваса. Партия реформ сумела быстро уничтожить результаты работы коалиций, возглавлявшихся Центристской партией, и не намерена останавливаться на достигнутом.