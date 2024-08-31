Йоэль Гулявин в качестве школьного руководителя возглавлял в Ида-Вирумаа как высшие, профессиональные, так и основные школы. Сейчас, руководя Нарва-Йыэсууской школой и Синимяэской основной школой, где учатся дети из русскоязычных семей, он говорит, что не боится перехода на эстоноязычное обучение с 1 сентября, так как руководимые им школы уже не один год двигались в этом направлении.
Для подписчиков
Йоэль Гулявин: угроза безопасности не в закрытии гимназий, а в том, если нам не удастся обеспечить русские школы эстоноязычными учителями
Йоэль Гулявин
- Йоэль Гулявин (64) родился в Мярьямаа, но после получения университетского диплома учителя эстонского языка и литературы приехал учителем в 1983 году в Ида-Вирумаа.
- Работал во многих учебных заведениях уезда. В том числе руководил Кохтла-Ярвеским политехникумом (ныне Вирумааский колледж), был заместителем директора Ида-Вирумааского центра профобразования, руководителем Нарвского профессионального учебного центра и директором Тойлаской гимназии, а 11 лет назад возглавил Нарва-Йыэсуускую школу и Синимяэскую основную школу.
- С 1993 года состоит в партии "Isamaa", входил в несколько составов Кохтла-Ярвеского горсобрания, а также руководил Ида-Вирумааским региональным отделением "Isamaa".