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Йоэль Гулявин: угроза безопасности не в закрытии гимназий, а в том, если нам не удастся обеспечить русские школы эстоноязычными учителями

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По мнению Йоэля Гулявина, при переходе на эстоноязычное обучение надо сосредоточиться на том, чтобы дети освоили язык, а учителя при объяснении предмета не должны идти по пути наименьшего сопротивления и переходить на русский язык.
По мнению Йоэля Гулявина, при переходе на эстоноязычное обучение надо сосредоточиться на том, чтобы дети освоили язык, а учителя при объяснении предмета не должны идти по пути наименьшего сопротивления и переходить на русский язык. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йоэль Гулявин в качестве школьного руководителя возглавлял в Ида-Вирумаа как высшие, профессиональные, так и основные школы. Сейчас, руководя Нарва-Йыэсууской школой и Синимяэской основной школой, где учатся дети из русскоязычных семей, он говорит, что не боится перехода на эстоноязычное обучение с 1 сентября, так как руководимые им школы уже не один год двигались в этом направлении.

Йоэль Гулявин

  • Йоэль Гулявин (64) родился в Мярьямаа, но после получения университетского диплома учителя эстонского языка и литературы приехал учителем в 1983 году в Ида-Вирумаа.
  • Работал во многих учебных заведениях уезда. В том числе руководил Кохтла-Ярвеским политехникумом (ныне Вирумааский колледж), был заместителем директора Ида-Вирумааского центра профобразования, руководителем Нарвского профессионального учебного центра и директором Тойлаской гимназии, а 11 лет назад возглавил Нарва-Йыэсуускую школу и Синимяэскую основную школу.
  • С 1993 года состоит в партии "Isamaa", входил в несколько составов Кохтла-Ярвеского горсобрания, а также руководил Ида-Вирумааским региональным отделением "Isamaa".

- Этот учебный год будет для русскоязычных школ другим: первый и четвертый классы перейдут полностью на эстоноязычное обучение. Нет ли у вас из-за этого маленького мандража?

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