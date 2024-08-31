Йоэль Гулявин: угроза безопасности не в закрытии гимназий, а в том, если нам не удастся обеспечить русские школы эстоноязычными учителями

По мнению Йоэля Гулявина, при переходе на эстоноязычное обучение надо сосредоточиться на том, чтобы дети освоили язык, а учителя при объяснении предмета не должны идти по пути наименьшего сопротивления и переходить на русский язык.

Йоэль Гулявин в качестве школьного руководителя возглавлял в Ида-Вирумаа как высшие, профессиональные, так и основные школы. Сейчас, руководя Нарва-Йыэсууской школой и Синимяэской основной школой, где учатся дети из русскоязычных семей, он говорит, что не боится перехода на эстоноязычное обучение с 1 сентября, так как руководимые им школы уже не один год двигались в этом направлении.