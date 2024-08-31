Хенри Казело, который большую часть своей ранней трудовой жизни провел в офисах Европейского парламента, с тех пор как стал мэром Кохтла-Ярве, напоминает ковбоя на родео, пытающегося как можно дольше продержаться на спине бешено скачущего быка, прежде чем упасть.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хенри Казело
Прошедшая неделя принесла Казело и хорошую, и плохую новости. Горсобрание повысило ему зарплату, но в то же время снова был выдвинут вотум недоверия. Уже второй за последние девять месяцев.
Если бы сместить Казело хотели только оппозиционные депутаты, у него не было бы причин для беспокойства. Но в горсобрании есть недовольные и среди своих, а перевес правящей коалиции в горсобрании не слишком велик. Практика управления в Кохтла-Ярве показала, что если какой-то депутат не получает желаемых решений, он может начать смотреть в сторону другого лагеря. Кроме того, необходимо считаться с городскими спортивными клубами, которые возмущены повышением арендной платы и также способны влиять на местную политику.
Поэтому ковбою Казело придется применить как политическое мастерство, так и хитрость, чтобы укротить быка. В противном случае он рухнет на пыльную арену.