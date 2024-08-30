Министр регионального развития хочет в интересах Ида-Вирумаа дополнительно обложить налогом производителей сланцевого масла

Хартман сделала министру климата, министру финансов и комиссии Рийгикогу по окружающей среде предложение повысить плату за право на добычу сланца, используемого при производстве масел; ее применят в том случае, если цена топочного масла на мировом рынке превысит 400 евро за тонну. Если цены на масло будут держаться выше этого предела, то при нынешних объемах производства и с пуском в работу в конце нынешнего года завода масел "Enefit" в фонд окружающей среды Ида-Вирумаа должно поступить около 7,5 миллиона евро. Более 400 евро тонна тяжелого топочного масла стоила с начала 2021 года.