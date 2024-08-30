Министр регионального развития и сельского хозяйства соцдем Пирет Хартман хочет еще больше обложить налогами производство масла из сланца и направить предполагаемые поступающие от этого 7,5 миллиона евро в год в создаваемую программу по окружающей среде Ида-Вирумаа.
Министр регионального развития хочет в интересах Ида-Вирумаа дополнительно обложить налогом производителей сланцевого масла
Хартман сделала министру климата, министру финансов и комиссии Рийгикогу по окружающей среде предложение повысить плату за право на добычу сланца, используемого при производстве масел; ее применят в том случае, если цена топочного масла на мировом рынке превысит 400 евро за тонну. Если цены на масло будут держаться выше этого предела, то при нынешних объемах производства и с пуском в работу в конце нынешнего года завода масел "Enefit" в фонд окружающей среды Ида-Вирумаа должно поступить около 7,5 миллиона евро. Более 400 евро тонна тяжелого топочного масла стоила с начала 2021 года.
В соответствии со вступившими в силу с 1 июля нынешнего года поправками к закону дополнительно повысились налоги на складирование сланцевого полукокса и сланцевой золы, что по расчетам должно внести 2,5 миллиона евро в образуемую Центром инвестиций в окружающую среду программу по окружающей среде Ида-Вирумаа. В сумме для окружающей среды Ида-Вирумаа набралось бы по расчетам 10 миллионов евро в год.