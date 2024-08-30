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Йыхвиская основная школа просит увеличить классы

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Йыхвиская основная школа.
Йыхвиская основная школа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиская основная школа направила в волостную управу ходатайство о разрешении открыть 5-й и 6-й классы с количеством учеников, превышающим предельную норму.

Согласно просьбе директора школы Лийны Михкельсон, в каждом из двух 5-х классов количество учеников хотят увеличить до 25 человек, а в двух 6-х классах - до 26 человек.

По закону максимальное количество учеников в классе составляет 24 человека, но может быть увеличено с разрешения владельца школы.

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