Йыхвиская основная школа направила в волостную управу ходатайство о разрешении открыть 5-й и 6-й классы с количеством учеников, превышающим предельную норму.
Йыхвиская основная школа просит увеличить классы
Согласно просьбе директора школы Лийны Михкельсон, в каждом из двух 5-х классов количество учеников хотят увеличить до 25 человек, а в двух 6-х классах - до 26 человек.
По закону максимальное количество учеников в классе составляет 24 человека, но может быть увеличено с разрешения владельца школы.