ПЕРЕДОВИЦА Когда действия государства не соответствуют жизненным реалиям

Конечно, всегда можно сказать, что при распределении пособий существуют правила, которых следует придерживаться. Но кто установил эти правила и часто ли советуются перед их принятием с людьми, которые изо дня в день соприкасаются с житьем-бытьем регионов?

Нынешним летом большая полемика разгорелась вокруг строительства новых школьных зданий в Кохтла-Ярве. Горсобрание вошло в противостояние с Министерством образования и науки, когда не согласилось с предложенным министерством решением о местоположении нового школьного здания. Первая реакция министерства была, конечно, с позиции силы: мы знаем, как лучше всего, а если вы не согласитесь, то останетесь без денег и без двух школьных зданий! Может быть, и здесь была своя логика: министерство лучше всех знает, как правильно организовать местную жизнь. К счастью, у сторон все же оставалось столько переговорных сил, что в последний момент удалось достичь компромисса. Однако у некоторых местных людей все это могло усилить впечатление, будто где-то есть какое-то государство, которое, не зная о местных делах, является устраивать нашу жизнь.

Противостояние в сфере образования происходило какое-то время и в Люганузе, где волость в прошлом году с большими надеждами передала три школы министерству. С надеждами на то, что у государства больше возможностей развивать местную образовательную сеть. Результатом стало разочарование: государство сообщило, что ликвидирует гимназическое обучение, снесет русскую школу и соберет детей двух кивиылиских школ в одном здании. И хорошо еще, если будут сделаны инвестиции в систему отопления Люганузеской школы и в розетки Кивиылиской 1-й средней школы.

Это лишь некоторые примеры того, насколько расходятся взгляды государства и самоуправлений на развитие местной жизни. Чтобы действия государства больше совпадали с потребностями реальной жизни на местах, таллиннские чиновники должны не просто совершать сюда визиты, а прислушиваться и учитывать то, что на месте думают о разных вещах. Реальная жизнь не всегда протекает в соответствии с таблицами Excel.