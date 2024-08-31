ВИДЕО Оппозиция снова проверила на прочность коалицию Кохтла-Ярве

Мэр Хенри Казело (второй справа) с сентября будет получать зарплату в размере 5000 евро, зарплата вице-мэров Александра Кейвабу (справа), Эвелин Данилов и Алевтины Ермаковой вырастет до 4400 евро.

Кохтла-Ярвеское горсобрание вновь проверило на прочность правящую коалицию, подав в четверг вотумы недоверия председателю горсобрания Эдуарду Одинцу и мэру Хенри Казело. Однако утверждение повышения зарплаты членам горуправы показало, что властная коалиция в настоящее время прочна.