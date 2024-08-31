Кохтла-Ярвеское горсобрание вновь проверило на прочность правящую коалицию, подав в четверг вотумы недоверия председателю горсобрания Эдуарду Одинцу и мэру Хенри Казело. Однако утверждение повышения зарплаты членам горуправы показало, что властная коалиция в настоящее время прочна.
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ВИДЕО ⟩ Оппозиция снова проверила на прочность коалицию Кохтла-Ярве
Председатель фракции "Restart Kohtla-Järve" Янек Пахка, зачитавший выдвинутый оппозицией вотум недоверия, заявил, что Казело и Одинец не справляются со своей работой.