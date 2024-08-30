СПАСАТЕЛИ Дети крутились возле старого здания Нарвской поликлиники

Спасатели проверили здание, но никакой опасности не обнаружили. Однако дверь здания была открыта, а стекла окон на первом этаже были разбиты. Спасатели временно закрыли дверь дома, чтобы внутрь не было доступа.

О случившемся сообщили в горуправу и попросили напомнить владельцу здания об обязанности закрыть неиспользуемое здание для посторонних, поскольку это единственный способ предотвратить несчастные случаи, а также вандализм и поджоги, сообщил спасательный центр.

В приемной семейного врача ощущался запах гари

29 августа в 13.17 в помещениях семейного врача на Кескпуйестеэ в городе Кивиыли ощущался запах гари.

Спасатели проверили все здание, но опасности не обнаружили. На место вызвали электриков.