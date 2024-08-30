Вечером 29 августа в центр тревоги сообщили, что из окна старого заброшенного здания поликлиники на улице Карья в Нарве идет дым, а возле здания находится много детей.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Дети крутились возле старого здания Нарвской поликлиники
Спасатели проверили здание, но никакой опасности не обнаружили. Однако дверь здания была открыта, а стекла окон на первом этаже были разбиты. Спасатели временно закрыли дверь дома, чтобы внутрь не было доступа.
О случившемся сообщили в горуправу и попросили напомнить владельцу здания об обязанности закрыть неиспользуемое здание для посторонних, поскольку это единственный способ предотвратить несчастные случаи, а также вандализм и поджоги, сообщил спасательный центр.
В приемной семейного врача ощущался запах гари
29 августа в 13.17 в помещениях семейного врача на Кескпуйестеэ в городе Кивиыли ощущался запах гари.
Спасатели проверили все здание, но опасности не обнаружили. На место вызвали электриков.