На Чудском озере группу людей из перевернувшейся лодки спасли пограничники

Попавшие в беду на озере четверо мужчин сообщили о происшествии по номеру 112, после чего управление спасательной операцией было передано Координационному центру спасения на море и в воздухе при Департаменте полиции и погранохраны. На место был отправлен патрульный катер Муствеэского погранкордона.

Пограничники обнаружил пострадавших примерно в 1,3 километра от берега. Мужчины находились в воде, держась за перевернувшуюся лодку.

Пострадавших подняли на борт патрульного катера. С их здоровьем, как сообщается, было все в порядке, медицинская помощь не понадобилась.

Лодку вытащить из воды пограничники тоже смогли.

Департамент полиции и погранохраны установил, что лодку вел 37-летний мужчина, у которого имеются соответствующие права и он трезв. Пассажирами были мужчины в возрасте 34, 36 и 37 лет.

По словам дежурного по Муствеэскому кордону Марта Морозова, спасательная операция прошла гладко, и примерно через полчаса после получения сообщения о происшествии все мужчины уже находились в безопасности на катере пограничников.

- Трое мужчин были в спасательных жилетах, и хотя один не был в жилете, ему удалось ухватиться за канистру, которая удерживала его на воде. Это определенно было счастливым случаем, но он напоминает нам, насколько важно надевать спасательный жилет перед выходом на воду и всегда брать с собой мобильный телефон в водонепроницаемом чехле. Так можно вызвать помощь, даже если упадешь в воду, - прокомментировал Морозов.