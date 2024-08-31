Сб, 31.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

На Чудском озере группу людей из перевернувшейся лодки спасли пограничники

Copy
Затонувшая на Чудском озере лодка.
Затонувшая на Чудском озере лодка. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Около полудня в субботу, 31 августа, на Чудском озере в районе деревни Кодавере перевернулась лодка с четырьмя людьми. Подоспевшие по вызову пограничники благополучно вытащили пострадавших из воды.

Попавшие в беду на озере четверо мужчин сообщили о происшествии по номеру 112, после чего управление спасательной операцией было передано Координационному центру спасения на море и в воздухе при Департаменте полиции и погранохраны. На место был отправлен патрульный катер Муствеэского погранкордона.

Пограничники обнаружил пострадавших примерно в 1,3 километра от берега. Мужчины находились в воде, держась за перевернувшуюся лодку.

Пострадавших подняли на борт патрульного катера. С их здоровьем, как сообщается, было все в порядке, медицинская помощь не понадобилась.

Лодку вытащить из воды пограничники тоже смогли.

Департамент полиции и погранохраны установил, что лодку вел 37-летний мужчина, у которого имеются соответствующие права и он трезв. Пассажирами были мужчины в возрасте 34, 36 и 37 лет.

По словам дежурного по Муствеэскому кордону Марта Морозова, спасательная операция прошла гладко, и примерно через полчаса после получения сообщения о происшествии все мужчины уже находились в безопасности на катере пограничников.

- Трое мужчин были в спасательных жилетах, и хотя один не был в жилете, ему удалось ухватиться за канистру, которая удерживала его на воде. Это определенно было счастливым случаем, но он напоминает нам, насколько важно надевать спасательный жилет перед выходом на воду и всегда брать с собой мобильный телефон в водонепроницаемом чехле. Так можно вызвать помощь, даже если упадешь в воду, - прокомментировал Морозов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх