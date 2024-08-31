Мэр Нарвы хочет тоже прибавки

На заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания 29 августа с минимальным перевесом голосов было принято решение о повышении приблизительно на 15 процентов месячных окладов мэру города и его заместителям. Оклад мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело повысился с 4320 до 5000 евро, а оклады трех заместителей мэра - Эвелин Данилов, Алевтины Ермаковой и Александра Кейвабу - с 3780 до 4400 евро.

Критиковавшая это решение оппозиция в лице депутата Кохтла-Яреского горсобрания Маре Роозилехт ставила в пример Нарву, где оклады мэра и вице-мэров давно не повышались. "Если в Нарве, где проблемы куда более сложные и масштабные, зарплату мэру не повысили, то чем Кохтла-Ярве может оправдать повышение зарплат своих руководителей? Бывший мэр Нарвы Катри Райк отмечает, что хотя ее зарплата была несправедливой по сравнению с зарплатами руководителей других самоуправлений, она считала, что чувство справедливости местных людей гораздо важнее", - рассуждала на эту тему Роозилехт.

Принятое горсобранием Кохтла-Ярве решение, вероятно, побудит другие местные самоуправления Ида-Вирумаа повысить зарплаты своим руководителям, признает предложивший повышение зарплаты мэру председатель горсобрания Эдуард Одинец.

Нынешний мэр Нарвы Яан Тоотс, чей месячный оклад составляет 4000 евро - и эта сумма не менялась с 2019 года, нынче в комментарии для ERR подтвердил, что не отказался бы от повышения зарплаты.

"Вопрос в том, как собрание оценивает работу руководства города. Не устарела ли зарплата мэра Нарвы в размере 4000 евро? Например, у мэра Нарва-Йыэсуу такая же зарплата, но там проживает менее 5000 человек. Это всегда проблематичный вопрос, никто не хочет его поднимать", - сказал Тоотс.