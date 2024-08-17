Кохтла-Ярвеское горсобрание представило проект, цель которого - повысить зарплаты членов горуправления. В пояснительной записке утверждается, будто это необходимо для осовременивания и обеспечения конкурентоспособности зарплат мэра и членов горуправления. Этот план вызывает обоснованную критику и недовольство. Члены вступившего в должность менее года назад горуправления, причем один из вице-мэров отработал всего месяц, похоже, сосредоточились в первую очередь на повышении собственного благополучия, оставляя интересы горожан на заднем плане. Более того, совершенно непонятным образом инициатором такого предложения является председатель горсобрания, получивший от горожан голоса и мандат именно для того, чтобы отстаивать их интересы.
Маре Роозилехт: Повышение зарплаты городских руководителей - циничное улучшение личного благосостояния за счет горожан
Планируемое повышение зарплаты, в результате которого зарплата мэра увеличилась бы с 4320 евро до 5000 евро, а зарплаты вице-мэров - с 3780 евро до 4400 евро, совершенно неуместно с учетом экономического положения города. Простой расчет показывает, что дополнительная нагрузка на городской бюджет ежемесячно составит 3390 евро, что в год означает 40782 евро. То есть в случае принятия данного постановления только на зарплаты членов горуправления из бюджета ежемесячно будет уходить вместе с налогами работодателя 24351 евро, а в год - 292219 евро.
Обращу внимание на опубликованную в субботнем "Северном побережье" статью-мнение председателя фракции "Restart Kohtla-Järve" Янека Пахка о том, как горожанин попросил на восстановление жилья пособие в размере 10000 евро, однако не получил его. В новой бюджетной стратегии Кохтла-Ярве сказано, что в будущем средняя заработная плата в городе будет расти медленнее, чем в среднем по стране, оставаясь при этом значительно меньше, чем в среднем по остальной Эстонии. В такой ситуации, когда горожане изо дня в день борются за сохранение своего уровня жизни, предложение о повышении зарплат более чем цинично - оно совершенно безответственно.
Прилагаемая к проекту пояснительная записка, пытающаяся оправдать повышение зарплат, полна манипулятивных аргументов и полуправды. В ней ссылаются, правда, на рост индекса потребительских цен и средней зарплаты, однако ловко упускают из вида то, что жители Кохтла-Ярве вынуждены обходиться гораздо меньшими доходами. План городских властей повысить свои зарплаты на 15%, в то время как жители города борются с экономическими трудностями, совершенно необоснован.
Аргумент, что низкая заработная плата препятствует найму компетентных работников, смехотворен. Непонятно, каким образом повышение зарплаты мэра влияет на повышение зарплат чиновников. Я полностью согласна, что чиновникам, которые соответствуют должностным требованиям, зарплату поднимать следует. Однако состав горуправления прежде всего политический. Часто на руководящие посты попадают люди, которые угодны коалиции и не являются экспертами в своей области. Ярким примером служит бывший вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры, деятельность которого оставляла желать лучшего.
"Повышение зарплат должно быть обосновано реальными достижениями и улучшением жизни города".Маре Роозилехт, член Кохтла-Ярвеского горсобрания, зампредседателя комиссии по образованию и культуре
Утверждение, что зарплаты кохтла-ярвеских руководителей ниже, - это всего лишь попытка отвлечь внимание от реальных проблем города. Сравнение Отепяэ, Раквере и Вильянди с Кохтла-Ярве абсурдно, если учесть, что Кохтла-Ярве стоит лицом к лицу совсем с другими и значительно более сложными проблемами. Для сравнения можно взять город Нарва, являющийся третьим по величине городом Эстонии, зарплата мэра которого по-прежнему 4000 евро. Проблемы Нарвы, будь то социальные, экономические или инфраструктурные, в разы крупнее, чем у Кохтла-Ярве. Зарплата мэра Нарва-Йыэсуу тоже равна 4000 евро, хотя в городе идут заметные процессы развития.
Если в Нарве, где проблемы куда более сложные и масштабные, зарплату мэру не повысили, то чем Кохтла-Ярве может оправдать повышение зарплат своих руководителей? Бывший мэр Нарвы Катри Райк отмечает, что хотя ее зарплата была несправедливой по сравнению с зарплатами руководителей других самоуправлений, она считала, что чувство справедливости местных людей гораздо важнее. Нарвское горуправление, где работают два вице-мэра с зарплатой 3500 евро, очевидно, лучше понимает потребности и ожидания своих горожан. Зато в Кохтла-Ярве вице-мэров три, и их зарплату хотят повысить несмотря на то, что город не в состоянии предложить решение проблем на том же уровне или подтверждение развития.
Такая ситуация всерьез ставит под сомнение приоритеты и чувство ответственности кохтла-ярвеских городских руководителей. Неужели это действительно то, чего ждут горожане, - чтобы городские руководители сосредоточились в первую очередь на увеличении собственных зарплат, в то время как доходы горожан значительно уступают средним по стране? Или же было бы более справедливо и уместно, если бы горуправление сосредоточилось в первую очередь на улучшении качества жизни горожан и только после этого взвесило возможность повышения своих зарплат?
План повышения зарплат кохтла-ярвеских городских руководителей крайне сомнителен с учетом временного периода и обоснований. Члены горуправления еще не находились у власти достаточно долго, чтобы можно было оценить результативность их работы и их вклад. Где перечень мероприятий, проводимых для города и его жителей, которые способствовали бы улучшению качества жизни горожан, привлечению инвесторов в город или замедлению оттока жителей? Повышение зарплат должно быть обосновано реальными достижениями и улучшением жизни города.
Решение о повышении зарплат горуправления будут принимать депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания. Уважаемые горожане, сейчас самое время критически оценить, доверили ли вы свой голос тем, кто действительно отстаивает ваши интересы, или ваше доверие было цинично использовано для дальнейшего повышения чьего-то личного благополучия. Неужели увеличение зарплат городских руководителей важнее, чем решение действительных проблем города? Пропасть между городскими руководителями и жителями города углубляется, пора задать вопрос: чем оправдывают повышение зарплат городских руководителей, если жизненно важные проблемы города по-прежнему ждут решения?