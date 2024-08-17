Маре Роозилехт: Повышение зарплаты городских руководителей - циничное улучшение личного благосостояния за счет горожан

Аргумент, что низкая заработная плата препятствует найму компетентных работников, смехотворен. Непонятно, каким образом повышение зарплаты мэра влияет на повышение зарплат чиновников. Я полностью согласна, что чиновникам, которые соответствуют должностным требованиям, зарплату поднимать следует. Однако состав горуправления прежде всего политический. Часто на руководящие посты попадают люди, которые угодны коалиции и не являются экспертами в своей области. Ярким примером служит бывший вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам образования и культуры, деятельность которого оставляла желать лучшего.

"Повышение зарплат должно быть обосновано реальными достижениями и улучшением жизни города". Маре Роозилехт, член Кохтла-Ярвеского горсобрания, зампредседателя комиссии по образованию и культуре

Утверждение, что зарплаты кохтла-ярвеских руководителей ниже, - это всего лишь попытка отвлечь внимание от реальных проблем города. Сравнение Отепяэ, Раквере и Вильянди с Кохтла-Ярве абсурдно, если учесть, что Кохтла-Ярве стоит лицом к лицу совсем с другими и значительно более сложными проблемами. Для сравнения можно взять город Нарва, являющийся третьим по величине городом Эстонии, зарплата мэра которого по-прежнему 4000 евро. Проблемы Нарвы, будь то социальные, экономические или инфраструктурные, в разы крупнее, чем у Кохтла-Ярве. Зарплата мэра Нарва-Йыэсуу тоже равна 4000 евро, хотя в городе идут заметные процессы развития.