За два года семейной медиации в Эстонии помощь получили свыше шестисот детей

Руководитель услуги семейной медиации Карен-Паулийн Конкс говорит, что за два года медиация полностью себя оправдала. "Семейная медиация - незаменимый инструмент, который помогает родителям найти решения, базирующиеся на интересах и благополучии ребенка. Мы гордимся, что смогли предложить им эффективную поддержку в сложных ситуациях, когда нужно достичь соглашений, исходящих из потребностей детей".

Успешность услуги подтверждает положительная обратная связь от родителей и детей. Один отец отметил, что достичь соглашения во внесудебном порядке при помощи крайне важно как для ребенка, так и для родителей, поскольку это снижает стресс и вносит ясность. Родители хвалят эмпатию и вовлеченность медиаторов - эти качества специалистов помогают им сохранять добрые отношения и после развода.

Дети родителей, прошедших медиацию, также с радостью отмечают, что после разрешения конфликтов атмосфера в доме стала более спокойной и безопасной.

Услуга семейной медиации быстро снискала доверие у жителей всей Эстонии. На сегодняшний день эту услугу предоставляют 33 квалифицированных специалиста на эстонском, русском и английском языках.

За первые два года в рамках услуги было открыто 1510 производств, из которых 1120 было доведены до конца. В ходе производств было заключено более 400 родительских соглашений, однако многие родители договорились между собой и без подписания официального договора.

Конкс заверила, что команда семейных медиаторов полна сил и держит высокую планку качества предлагаемой услуги. Для оценки ее результативности этой осенью будет проведено основательное исследование для анализа влияния семейной медиации на детей, семьи и государство в целом.