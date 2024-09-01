НАПОМИНАНИЕ Начало учебного года требует повышенной бдительности на дорогах. Полиция усилит свое присутствие

Многие дети впервые отправляются в школу, в то время как другие уже имеют некоторый опыт передвижения, но и им важно напомнить после летних каникул о правилах дорожного движения. Транспортный департамент вместе с Департаментом полиции и погранохраны призывают всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

- Родители играют важную роль в формировании дорожного поведения детей. Пройдите с ребенком его путь в школу и напомните ему важные правила, чтобы он чувствовал себя уверенно на дороге, - советует гендиректор Транспортного департамента Прийт Саук. - Мы все являемся примером своим поведением, и это важно помнить.

Полиция отмечает, что в этом году на дорогах Эстонии погибло уже 40 человек, что на четыре больше, чем в 2023, и на восемь больше, чем в 2022 году.

- Черная статистика - это знак беспечности. В начале учебного года на дорогах много новых и неопытных участников движения, безопасность которых в наших руках. Чтобы дети безопасно добрались до школы и домой, водителям необходимо сбавить скорость и быть внимательными, особенно вблизи школ, - сказала подполковник полиции Сирле Лойго.

Важные правила, которые дети должны помнить: Перед переходом через проезжую часть остановись, посмотри в обе стороны и убедись в безопасности перехода.

Для перехода через дорогу всегда используй специально предназначенные для этого места. Если поблизости нет пешеходного перехода, выбери место, с которого дорогу видно далеко.

Выходя из автобуса, переходи дорогу через ближайший пешеходный переход, а не перед или за автобусом.

Будь внимателен на дороге, и если нужно поговорить по телефону, остановись на тротуаре.

На шоссе и улице без тротуара всегда иди по левой стороне дороги - так ты будешь видеть встречные автомобили.

Участвуя в движении на велосипеде, всегда надевай шлем и убедись, что велосипед находится в исправном состоянии.